Procesaron con prisión a esposo y hermano de Mónica Rivero

La jueza de Crimen Organizado, Dolores Sánchez, procesó con prisión al hermano y el esposo de Mónica Rivero, la mujer que estuvo desaparecida dos años y que había robado en la empresa Julio César Lestido US$ 7,6 millones, acusados de lavado de activos, informó Subrayado y confirmó El Observador. Rivero, que había sido procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documento privado a fines de febrero, también es investigada por una presunta maniobra de lavado.

A raíz de los problemas de salud que sufre el hermano de Rivero, el hombre pasará a médico forense de modo de determinar si puede ir a la cárcel o deberá ser procesado con prisión domiciliaria.

Según consta en la solicitud de procesamiento, el marido de Rivero (a marzo de 2017) percibía un ingreso mensual nominal de $ 72.998 y entre el año 2010 al 2017 perdió en el casino del Hotel Enjoy de Punta del Este US$ 3.598.097.

El hermano de la mujer, en tanto, percibía una jubilación por incapacidad desde el 10 de enero de 2014, cuyo monto ascendía en enero de 2017 a $ 12.055, más una renta de AFAP por $ 7.275. Sin embargo, entre 2010 y 2017 había perdido US$ 646.827 en el casino.

En el pedido de procesamiento el fiscal agregó que en el allanamiento efectuado en los domicilios de ambos “se incautaron numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero”. El hermano de Rivero declaró que ella lo ayudaba económicamente, entregándole aproximadamente $15 mil por mes, le daba dinero para jugar en el casino, al tiempo que le entregó el 90% del dinero para adquirir un apartamento - cuyo precio asciende a U$S 90 mil-, al tiempo que le pagó varios viajes al exterior.

Asimismo se detectó que el esposo de Rivero tenía US$ 153 mil en una cuenta de caja de ahorro del Banco Itau.

“Los ingresos de los indagados, como el de Mónica Rivero, acreditados en autos son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego”, señaló el fiscal. Por esta razón, Pacheco concluyó que ambos “convirtieron dineros procedentes del delito precedente de estafa inicialmente atribuido a Mónica Rivero, haciéndolos circular en provecho propio, intentando ocultar su verdadero origen ilícito, y haciéndolos aparecer como generados en una actividad lícita”.

La compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino –como ocurrió en este caso-, son ejemplo de blanqueo de capitales.

La prófuga y la carta que la descubrió

El paradero de Rivero, quién estaba prófuga desde febrero de 2017, se descubrió cuando la Jefatura de Policía de Rocha recibió un sobre cerrado y sin remitente, que en su interior contenía una carta en la que se revelaba la dirección exacta de la casa donde vivía. Mientras estuvo fugada vivió primero en el Chuy (Brasil), luego en La Paloma y más tarde en la Barra del Chuy, donde finalmente fue detenida.

Se había ido sin dejar rastro cuando creyó que la maniobra por la que venía adulterando los estados contables de la empresa desde 2006 estaban por descubrirse.

A partir de la denuncia de su marido, el caso comenzó a ser investigado por la división de Personas Ausentes, pero la investigación rápidamente tomó otro rumbo cuando la firma Julio César Lestido denunció el faltante de US$ 200 mil. La auditoría elevó el faltante de dinero a la cifra de US$ 2,5 millones y finalmente la empresa presentó documentación que muestra que Rivero se apropió de unos US$ 7 millones.