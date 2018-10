Disparen sobre el presidente

Antes de ayer, sábado, cerca de la medianoche en la Casa Blanca, Donald Trump envió un tuit que decía: “Viendo las entradas [innings] finales de los Dodgers/Red Sox. Es asombroso cómo un mánager saca a un lanzador que está suelto y dominando a través de casi 7 entradas, Rich Hill de los Dodgers, y pone a relevista(s) nerviosos a los que les dan una paliza. 4 carreras de ventaja desperdiciadas. Los entrenadores lo hacen todo el tiempo, ¡gran error!” El presidente, lo mismo que la mayoría de los estadounidenses, estaba viendo el cuarto partido de la World Series de la MLB (finales del torneo de béisbol estadounidense) entre los Dodgers de Los Angeles y los Medias Rojas de Boston, dos de los equipos más populares. Y, tal como es su costumbre, el opinador y todólogo Trump escribió un comentario sobre lo que estaba viendo.

La opinión de Trump en esta ocasión podía considerarse acertada. Cualquiera con cierto conocimiento de ese deporte sentía la misma sorpresa ante la decisión del entrenador de los Dodgers de sustituir al lanzador (pitcher) estrella Rich Hill cuando faltaba poco para terminar el partido y su labor había sido dominante durante toda la noche, y el triunfo estaba a la vuelta de la esquina. En el momento de ser sustituido, el equipo angelino estaba ganando 4-0. Terminó perdiendo 9-6.

En el momento de ser sustituido, el equipo angelino estaba ganando 4-0. Terminó perdiendo 9-6.

En la conferencia de prensa posterior al partido, los periodistas le preguntaron al entrenador de los Dodgers, Dave Roberts, sobre el comentario de Trump, a lo que respondió con mucha altura lo siguiente: “¿El presidente dijo eso? Estoy feliz de que estuviera sintonizado y viendo el juego. No sé cuántos juegos de los Dodgers ha visto. No creo que él estuviera al tanto de la conversación. Esa es la opinión de un hombre”. Luego dijo que había sustituido a Hill porque se estaba cansando y en consecuencia, su rendimiento estaba decayendo.

Ayer domingo, a una semana de las cruciales elecciones de medio término (según Barack Obama las de mayor importancia en los últimos 60 años de la Unión Americana), las redes sociales estuvieron saturadas de críticas contra el presidente. ¿Por qué? El simple comentario de Trump no tenía nada de agraviante (algo raro considerando quién lo había enviado) y, por el contrario, emitía una opinión compartida por millones, sin importar a qué partido político pertenecieran. Pero, igual, cualquier momento para mantener encendida la mecha es bienvenido.

Todo comentario proveniente del iPhone presidencial genera hurras de sus seguidores, y diatribas de todo tipo de parte de quienes no le perdonan ni siquiera un simple comentario deportivo.

Algunos lo criticaban por haber hecho un comentario considerado “banal” al final de un día sangriento en la historia estadounidense, luego de la matanza de 11 personas esa mañana en una sinagoga en Pittsburgh. En verdad, no se trata de eso, sino del periodo histórico de extraordinario enfrentamiento político que se vive en diferentes partes del mundo, situación de la que no escapa la sociedad estadounidense, la cual atraviesa los días de la llamada “gran división”. Todo comentario proveniente del iPhone presidencial genera hurras de sus seguidores, y diatribas de todo tipo de parte de quienes no le perdonan ni siquiera un simple comentario deportivo. El martes 6 de noviembre se sabrá cuál de los dos bandos es mayoría.