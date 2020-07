Doctora que elogió Trump dice que el sexo con demonios en los sueños trae enfermedades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo continuó su defensa de la hidroxicloroquina frente al coronavirus, sino que también respaldó a la polémica doctora Stella Inmmanuel, quien es una firme partidaria del uso de ese medicamento antipalúdico.

En su rueda de prensa del martes, el mandatario se refirió a un video en el que aparece Inmmanuel junto con otros médicos que descartan el uso del tapabocas y abogan por la hidroxicloroquina.

"Había una mujer (en el video) que fue espectacular en sus afirmaciones al respecto, que había tenido un éxito tremendo", comentó el mandatario en relación a la doctora, una mujer que relaciona ciertas patologías con tener sueños sexuales con demonios y brujas. Nacida en Camerún en 1965 y residenciada en Estados Unidos, Inmmanuel es médico, autora y pastora.

"Salía junto con muchos otros médicos. Eran grandes admiradores de la hidroxicloroquina, y pensé que ella era impresionante", dijo el presidente, que suspendió la rueda de prensa al ser presionado por el historial de la médico.

La doctora Inmmanuel considera, entre otras cosas, que hay dirigentes políticos de Estados Unidos con "mentes repitilianas", "mitad humanas, mitad extraterrestres", lo que generó dudas sobre credibilidad. Esta controversial mujer que impresiona a Trump también ha dicho que los científicos desarrollan vacunas para evitar que las personas sean religiosas.

El video de la doctora atrajo la atención sobre un grupo que se conoce como Médicos de primera línea en Estados Unidos, que se dedican, entre otras cosas, a promocionar el medicamento antipalúdico.

"Nadie necesita enfermarse. Este virus tiene una cura, se llama hidroxicloroquina", dijo Inmmanuel desde la escalinata de la Corte Suprema en Washington, donde se hallaba en compañía de colegas con ideas similares.

Facebook eliminó la publicación de la doctora pero ella les advirtió sobre el final de la red social. "Si no vuelven a poner mi página, Facebook caerá en el nombre de Jesús", pronosticó.

Trump, antes del episodio sobre la doctora que cortó bruscamente ante las preguntas de los periodistas, reiteró una vez más que la hidroxicloroquina era "segura". "Yo creo en ella. La tomaría. Como saben, la tomé durante 14 días, y aquí estoy. ¿Cierto?., Aquí estoy", dijo el mandatario, que precisó que grandes zonas del país están libres del coronavirus.

De acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins de este miércoles Estados Unidos tiene más de 4.3 millones de contagios y se acerca a los 150.000 fallecidos por la pandemia.

El lunes pasado en la tarde, el presidente también había retuiteado una teoría conspirativa creciente que afirma que Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ayudó a impulsar el virus para evitar la reelección del presidente, según registra la AFP.

Ante esos ataques, el experto mantuvo su calma habitual.

"¿Puede seguir haciendo su trabajo cuando el presidente de Estados Unidos cuestiona públicamente su credibilidad?", le preguntó a Fauci un periodista de ABC.

"No tuiteo. Ni siquiera leo los tuits", respondió con su calma habitual el investigador que goza de gran popularidad en Estados Unidos. "No he engañado a los estadounidenses bajo ninguna circunstancia", añadió.

"Estamos en medio de una crisis, una pandemia", señaló. "Esto es para lo que me he entrenado durante toda mi vida profesional".