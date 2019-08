Dólar opera estable en Uruguay este viernes

El dólar opera estable este mediodía en el mercado local a guarismos similares a los cierres de este jueves, mientras que en Argentina la reacción de los mercados financieros no se hizo esperar y el peso argentino volvió a depreciarse llegando a cotizar $ 61 en las pantallas del Banco Nación, después de que la agencia Standard & Poor’s calificara la deuda argentina de entrar en “default selectivo”.

En la pizarra del Banco República (Brou) el dólar cotizaba este mediodía a $ 35,85 para la compra y $ 37,35 para la venta, lo que representa una leve baja de un centésimo con respecto al cierre de este jueves. En las pizarras privadas, por su parte, se negocia en la franja de $ 35,55 a la compra y $ 37,55 la venta.

Este jueves la moderación del dólar en Uruguay se debió en buena medida a una nueva intervención millonaria del Banco Central (BCU) que vendió reservas por US$ 52,2 millones en el mercado spot, sobre un total operado de US$ 87,6 millones. La autoridad monetaria también colocó dólares a futuro en tres contratos por un total de US$ 9 millones.

En Argentina, en tanto, la divisa llegó a subir $ 2 este jueves pero cedió luego de que el Banco Central Argentino vendiera US$ 223 millones y cerró finalmente estable a $ 60. Este viernes la autoridad monetaria argentina no ha intervenido.

Standard & Poor's dijo el jueves que la decisión de Argentina de extender "unilateralmente" los vencimientos de su deuda constituye un incumplimiento de pagos.

“Las mayores vulnerabilidades del perfil crediticio de Argentina provienen del entorno financiero que se deteriora rápidamente, la falta de confianza en los mercados financieros acerca de las iniciativas políticas bajo la próxima administración (las elecciones no son hasta octubre) y la incapacidad del Tesoro de financiarse a corto plazo con el sector privado ", sostuvo S&P según consignó El Cronista.

Desde el gobierno argentino se anunció un plan para extender los vencimientos de deuda privada y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos US$ 100.000 millones, que requerirá acuerdos con el organismo multilateral, el Congreso y los bancos.