"¿Dónde está Jackie?": la desconcertante confusión de Joe Biden con una congresista muerta

Biden hacía su participación en la conferencia "Hambre, alimentación y salud", cuando desconcertó al público al llamar a Jackie Walorski, congresista que falleció el pasado 3 de agosto en un accidente automovilístico en Indiana.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE