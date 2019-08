Dónde y cómo votar: todo sobre el prerreferéndum contra la ley trans

Este domingo se realizará la consulta popular voluntaria –también conocida como prereferéndum– para poder dejar sin efecto la Ley Integral para Personas Transexuales. A los circuitos electorales solo deben acudir aquellas personas que quieran dejar sin efecto la norma, que comenzó a regir a partir de mayo de este año.

Si la adhesión es igual o superior a 25% de las personas habilitadas para votar (cerca de 670 mil), habrá referéndum luego de la elección nacional de octubre o del balotaje de noviembre, si fuera el caso. Esta instancia sí sería obligatoria, por lo que todo el electorado debería manifestarse a favor o en contra de la derogación de la ley.

¿Cómo y dónde votar?

La Corte Electoral habilitó 3.000 circuitos. En cada uno de ellos hay 800 personas inscritas de acuerdo al padrón electoral. Quienes tienen pensado respaldar el prerreferéndum deberán asistir a estos lugares con su credencial cívica entre las ocho de la mañana y la hora 19:30, el horario que la Corte dispuso para la realización de la consulta popular. Para saber dónde te corresponde votar, podés acceder al plan circuital e ingresar la serie (las tres primeras letras) y el número de tu credencial cívica.

¿Cuánto le costará al Estado?

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, aseguró que no es posible determinar el costo de la convocatoria, sobre el que está trabajando la comisión de presupuesto de la Corte. La ministra Analía Piñeyrúa explicó a El Observador que el organismo recién podrá determinar el costo cuando haya terminado la jornada, porque hay varios gastos imprevistos que pueden surgir en el día y tener incidencia en la cifra final.

Hay gastos fijos como la impresión y distribución de las papeletas, la capacitación de los funcionarios públicos que estarán en las mesas y el pago de viáticos, en algunos casos. Sin embargo, Piñeyrúa dijo que en el transcurso del día la Corte puede verse sujeta a aprobar partidas especiales –el 30 de junio, por ejemplo, debieron destinar dinero para la compra de adaptadores– por lo que no es posible saber el costo del prerreferéndum antes de que ocurra.

No obstante, en 2013 se gastaron $ 20 millones en la realización del prerreferéndum contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este es el antecedente más reciente con el que cuenta la comisión de presupuesto de la Corte Electoral para hacer estimaciones.

¿Cómo se llegó a esta instancia?

La campaña para promover un referéndum contra la norma empezó en octubre de 2018 y fue impulsada por el exprecandidato a la presidencia Carlos Iafigliola, del Partido Nacional. Para lograr que la convocatoria popular de este domingo se concretara juntó 70 mil firmas, una cantidad que corresponde a poco más del 2% requerido por la Corte Electoral.

El 28 de marzo, Iafigliola y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue (el otro impulsor de la campaña) fueron denunciados penalmente por integrantes de colectivos que abogan por los derechos de las personas transexuales. Los delitos por los que están siendo investigados son apología del delito e incitación al odio. Los denunciantes entienden que tanto la campaña como la consulta popular ponen en riesgo y vulneran los derechos de las personas transexuales, que a partir de la ley fueron reconocidas como uno de los sectores de la población más discriminados y con menor acceso a la educación, el trabajo y la salud.

¿Qué dicen los candidatos a la presidencia?

El caso de Daniel Martínez y el de Pablo Mieres es el más claro: el Frente Amplio y el Partido Independiente ya votaron en bloque a favor de la ley cuando el asunto fue discutido en el Parlamento. El senador, sin embargo, no votó el artículo que permite a los menores cambiar de nombre sin autorización de los padres, ni el artículo que autoriza a los menores a realizar un tratamiento de hormonización sin el consentimiento de sus padres.

En la misma sintonía se presentó el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, con la diferencia de que el blanco votó en contra de la ley en su generalidad. Sin embargo, en diversas oportunidades expresó que no contempla la posibilidad de derogar o modificar la norma, porque ya fue votada.

El colorado Ernesto Talvi buscará derogar algunos artículos, como la hormonización de menores, pero no mediante este prerreferéndum sino por ley. El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manifestó que este domingo irá a votar para permitir que haya una discusión nacional sobre el tema.

¿Habrá veda proselitista y prohibición en la venta de alcohol?

Sí. En el caso de la veda proselitista, entre la hora 00:00 del sábado y la hora 00:00 del domingo, la prohibición solo atañe a la campaña y a la contracampaña que refieren al prerreferéndum. El domingo, a su vez, tampoco puede haber manifestaciones ni reuniones y actos públicos de carácter político, según la Ley de Elecciones.

Por otra parte, a partir de las 20:30 horas del sábado no se podrá vender alcohol. La prohibición se mantendrá hasta las 20:30 horas del domingo.

La Ley de Elecciones indica que mientras se realice el prereferéndum no se pueden realizar espectáculos deportivos y no pueden abrir los cines y teatros. El sábado no habrá fútbol porque los policías estarán desde la noche del viernes dedicados a todo lo que refiere a la consulta, por lo que no podrán custodiar los estadios donde se jueguen los partidos.

¿Cuál fue el resultado de los últimos prereferéndums que hubo?

En los últimos 26 años hubo cinco consultas para habilitar un referéndum. Solo una de ellas fue exitosa: la Ley de Empresas Públicas, en octubre de 1992, y el posterior referéndum obtuvo el 70% de adhesión, según consignó Factum en 2013.

Los otros cuatro recursos de referéndum que no alcanzaron 25% de adhesión fueron los siguientes: contra el Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional (1998, con 22% de respaldo); contra la Ley de Urgencia (2001, 21%); contra la Ley de Inversiones –caducidad y prescripciones laborales– (1999, 9%); y contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2013, 9%).