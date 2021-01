Dosis y fecha de entrega de vacuna Sinovac dependen del Ministerio de Salud de Brasil

El director del Instituto Butantan de San Pablo, Dimas Covas, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que la cantidad de dosis y el cronograma de entrega de las vacunas de Sinovac a los distintos países de América del Sur dependen de una respuesta del Ministerio de Salud de Brasil. Covas aseguró, además, que los acuerdos con esos países se van a firmar a partir de la semana que viene.

“Yo avisé al Ministerio de Salud (de Brasil) la semana pasada y espero hasta el final de esta semana por una respuesta, porque la semana que viene iré a cerrar los contratos con los países (de América del Sur), empezando por Argentina”, dijo Covas en conferencia de prensa.

El director del Instituto había dicho este martes al programa No Toquen Nada que el acuerdo con Uruguay no estaba cerrado y que existía un preacuerdo pero no un número detallado de dosis. Covas dijo que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay hizo algunos “cuestionamientos lógicos” pero que las conversaciones siguen. Además, el director del Instituto Butantan descartó la posibilidad de que el gobierno uruguayo haya comprado directamente al laboratorio chino porque, según dijo, “por contrato” ellos son los intermediarios con los países de América Latina.

Esto contradice la versión del presidente Luis Lacalle que el sábado anunció la adquisición de 1,75 millones de dosis del laboratorio Sinovac que comenzarían a llegar a partir de marzo. El gobierno también negoció, según anunció, otras dos millones de dosis con Pfizer/BionTech y continúa en conversaciones con otros laboratorios.

El Observador intentó comunicarse tanto con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para consultarlos sobre este tema pero no obtuvo respuesta.

El Instituto Butantan es el intermediario de Sinovac (laboratorio chino) en América Latina y por contrato los países de la región deben negociar con él, según dijo Covas al programa de radio.

La Coronavac, la vacuna fabricada por Sinovac, comenzó a ser aplicada en San Pablo el 17 de enero y en todo Brasil a partir del lunes 18.

En la conferencia de prensa, Covas profundizó en los pasos a dar para cerrar los acuerdos con los distintos países del continente y cómo incide la decisión del Ministerio de Salud brasilero.

"La producción de vacunas por el Butantan continuará a un ritmo acelerado para cumplir con los compromisos que tenemos con el Ministerio de la Salud. Pero nuestro contrato con el ministerio es de 46 millones de dosis. No tenemos contrato adicional. Estamos a la espera de una comunicación del ministerio sobre un aumento de este contrato a 54 millones de dosis adicionales, pero aún no hemos recibido ninguna señal”, explicó Covas y agregó que la falta de respuesta la preocupaba porque “es hora de decidir”.

Según el director del Butantan, si no se toma la decisión pronto ese número de 46 millones de dosis no se podrá ampliar para Brasil. “El Butantan tiene compromisos con otros países, ya que tiene compromisos de entrega de vacunas y si Brasil declina de estos 54 millones de dosis adicionales, por supuesto daremos prioridad al resto de los países con los que tenemos acuerdo”, aseguró.

Esos países con los que el Butantan tiene compromisos de enviar vacunas están “exigiendo” cronogramas pero la respuesta depende de lo que haga el Ministerio de Salud, según dijo Covas,

“Necesitamos dar respuestas a estos países y para ello dependemos de la respuesta del ministerio”, aseguró. Si la respuesta del gobierno nacional es positiva, el instituto planificará para tener 54 millones más para el ministerio y otras 40 millones para el resto de los países de América Latina.

“Si no hay manifestación del ministerio, dirigiremos nuestra producción para atender a los países vecinos, incluyendo la posibilidad de aumentar la oferta, porque hay una demanda muy alta en ese momento”, agregó.

El vínculo del Butantan con el gobierno de Bolsonaro

Para entender las diferencias entre el Instituto Butantan y el Ministerio de Salud de Brasil es necesario tener en cuenta que el centro de investigaciones científicas depende del gobierno del estado de San Pablo, que se ha enfrentado al presidente Jair Bolsonaro por su actuación durante la pandemia.



El gobernador, Joao Doria, fue de los que impulsó medidas drásticas de confinamiento durante los primeros meses de combate a la pandemia desafiando la postura de Bolsonaro de no tomar medidas para combatir la propagación del virus.



Además, fue Doria el primero en realizar gestiones ante China para lograr que el Instituto Butantan comience a producir la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac (Coronavac). Incluso, fue San Pablo el primer estado en comenzar a vacunar, apenas 15 minutos después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobara el uso de esta vacuna en el país.