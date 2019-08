DT de Cerro cesado: "Me echó una maestra de escuela que nunca trabajó en el fútbol"

Por Pedro Tristant, @PedroTristant

Cerro entrenó este miércoles en el estadio Luis Tróccoli y, para la noche de ese mismo día, la directiva convocó a una reunión al cuerpo técnico, encabezado por Richard Martínez. La charla comenzó por los temas futbolísticos, pero más adelante los dirigentes le comunicaron al entrenador una decisión: estaba despedido.

"Pensábamos que era para una reunión más, para preguntarnos qué pasaba con el plantel que no conseguíamos resultados. No nos imaginábamos que ayer iba terminar en ese desenlace", dijo Martínez a Referí.

Cerro está último en la Tabla Anual con 16 puntos. En los 20 partidos jugados en el Campeonato Uruguayo, perdió 12, empató cuatro y ganó cuatro. Martínez dirigió su primer partido el 13 de abril, ante Progreso en un partido que Cerro perdió 2-0 por la novena etapa del Apertura. Los primeros encuentros los dirigió Jorge "Culaca" González.

Martínez dirigió a Cerro en la Copa Sudamericana. El equipo avanzó la primera fase al eliminar a Universidad Técnica de Cajamarca de Perú (en la ida todavía estaba el Culaca), pero en la segunda fase quedó eliminado ante Wandereres.

"La medida la tomamos estrictamente por resultados deportivos. Tenemos cuatro puntos, estamos en el fondo de la tabla, estamos cada vez más lejos. No hay otra explicación", explicó a Referí la presidenta de la institución, Graciela Castro.

Camilo dos Santos

"Una decisión futbolística la toma alguien que sepa de fútbol. A mí me echó una maestra de escuela y el marido y algunas otras personas que nunca trabajaron en el fútbol", comentó el exentrenador del albiceleste. "Es distinto que te eche un gerente deportivo, capaz que le pedís una explicación, pero acá ¿a quién le podías pedir una explicación?", agregó. Castro dijo que "no vale la pena" contestarle.

Carencias

Para Martínez el equipo tenía algunas carencias que hacían que Cerro no tuviera la infraestructura necesaria para entrenar. El villero, por ejemplo, debía alquilar canchas para las prácticas las veces que no podía ingresar a su estadio. "Al Tróccoli no lo dejaban usar porque lo estaban arreglando y a las canchas que nos llevaban eran impresentables. Eso hace que no puedas trabajar cómodos y llevar a cabo los ejercicios planificados con la velocidad a la que nosotros queríamos jugar", criticó Martínez.

Ante este cuestionamiento de Martínez, Castro contestó que él aceptó dirigir al club sabiendo las condiciones en las que se encontraba. "Uno hace sus opciones en la vida y saben de lo que conllevan las decisiones que uno toma. Era lo que teníamos cuando él asumió. Él aceptó en esas condiciones", dijo la presidenta.

Martínez dijo que en el equipo había una división entre los jugadores y los dirigentes, aunque aclaró que esas diferencias no eran personales. Había "una división entre los jugadores y dirigentes y cuerpo técnico. Y esos tienen que estar siempre juntos para que funcione", señaló.

Una deuda y otros diferencias

El extécnico, que dirigía la tercera división antes de ser confirmado en el cargo principal, reclamó que le deben cinco meses de sueldo. El miércoles por la mañana le pagaron un mes, pero, según su relato, le deben tres meses de la temporada pasada y dos de esta, además de los tres meses de indemnización por despido.

Sin embargo, la versión de Castro es distinta. "Se abonó el mes de junio. Capaz se le debe de años anteriores, pero con esta directiva no. Se le abonó junio y está pendiente julio", contestó.

Camilo Dos Santos

Otra de las diferencias entre el relato de la dirigente y el entrenador se da en la frecuencia en que tenían reuniones como las de este miércoles. Martínez dice que lo hacían cada uno o dos meses, mientras que Castro aseguró que la frecuencia era semanal o quincenal.

Martínez se quejó de que la reunión del miércoles comenzó con consultas sobre el equipo y que no fueron directo a comunicar el cese. "Si vas a cesar a una persona, la llamás y encarás el cese de primera", reclamó.

Castro dijo que el técnico malinterpretó esas preguntas o que ellos se explicaron mal. "Hicimos algunas que ya las habíamos hechos, como por ejemplo sobre jugadores que no incluía. Nosotros apostamos a juveniles y había algunos que no estaban marchando", detalló la titular de la institución.

La apuesta de Cerro, según su presidente, era a los juveniles y a los directivos le hubiera gustado que tengan más participación."Nosotros aceptamos lo que ellos nos decían, pero no veíamos avances en los resultados", explicó.

Santiago Kalemkerian asumió de forma interina en Cerro y dirigirá el partido de este domingo ante Fénix. La directiva aun no maneja nombres para sustituir a Martínez, según informó Castro.