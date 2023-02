Economía colocó deuda en pesos nominales por el equivalente a US$ 41,3 millones

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas colocó en el mercado doméstico una nota en pesos nominales por el monto equivalente a US$ 41,3 millones.

Se trata de una nueva Nota del Tesoro –Serie 10- con vencimiento final en febrero de 2029. El MEF ofreció el martes un tramo de $ 800 millones y recibió demanda por $ 4.180 millones.

Aprovechando el apetito de los inversores por este tipo de deuda y la tasa que estaban dispuestos a aceptar, las autoridades del MEF hicieron uso de la opción de adjudicar hasta el doble del monto lanzado ($ 1.600 millones) con una tasa de interés de corte de 10,49% anual.

De acuerdo a lo anunciado en el calendario para el período enero-junio 2023, el gobierno prevé emisiones domésticas de deuda por unos US$ 490 millones en ese período, entre licitaciones en pesos corrientes, unidades indexadas y unidades previsionales.

Las necesidades de financiamiento del gobierno central para 2023 se estiman en unos US$ 4.094 millones. Esa cifra incluye US$ 1.832 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.712 millones, y déficit primario de US$ 190 millones, de acuerdo con el último reporte de deuda soberana.

Hay aproximadamente US$ 3.670 millones que tendrán como fuente la colocación de bonos internacionales y en el mercado doméstico.