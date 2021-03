La votación de un fideicomiso de hasta US$ 95 millones para solventar las deudas de la intendencia conducida por Enrique Antía dejó una jornada intensa en la Junta Departamental de Maldonado. El tema generó varios cruces entre oficialismo y oposición el pasado viernes 26 de febrero, pero el momento más polémico se vivió cuando el edil colorado Luciano Fernández fundamentó su voto negativo.

"El Partido Colorado sigue votando negativo. Sígame mandando a todos los lobistas que quiera a ofrecerme cosas. El Partido Colorado mantiene su voto negativo", dijo el edil dirigiéndose al presidente de la junta, el nacionalista José Luis Sánchez.

Días después, Fernández fue más allá y dijo a La Diaria que hubo personas que lo fueron a "tantear" para ver si aceptaría una "gratificación" en caso de "cambiar el voto".

En sala, el edil dijo que votaba en contra porque el fideicomiso "no configura un beneficio para los contribuyentes" y "ni un solo peso va para el pueblo de Maldonado". "Va todo para pagar deuda. Una vez más nos confirman que la intendencia de Maldonado está fundida. Hasta el hartazgo se cansaron de salir en la prensa a desmentir y decir que las arcas no estaban fundidas. Hoy nos vuelven a confirmar que la intendencia está fundida", argumentó.

Pese a que el Partido Nacional contaba con la mayoría necesaria (21 ediles) para aprobar el fideicomiso –como ocurrió finalmente–, durante la larga sesión se reconsideró la votación y, según Fernández, representantes del oficialismo procuraron "persuadirlo" de dar un voto afirmativo.

"El voto de nuestra bancada representa a todo un partido político. Quizás se insistió porque para el oficialismo era importante que el fideicomiso financiero se aprobara con apoyo de la oposición", dijo Fernández.

Consultado por El Observador, el edil dijo que "por el momento" prefiere "no decir" qué fue lo que se le ofreció en esas conversaciones, aunque aclaró que "no se ofreció dinero". A continuación parte del diálogo con Fernández:

–¿A qué se refería con gratificación? No es lo mismo si ofrecían a cambio apoyar un proyecto suyo o un contemplar al partido en algún cargo a si se planteaba una compensación con dinero...

–Plata no se me ofreció.

–¿Entonces qué fue?

–Eso se va a aclarar en la Justicia.

–¿Va a llevar esta situación a la Justicia?

–Eso depende de si llegamos a recolectar todas las pruebas. Hoy se comentó que me podría citar un fiscal de oficio.

–¿Por qué no quiere decir qué fue lo que le ofrecieron, si es parte central en su denuncia?

–En este momento yo no te puedo aclarar eso. Puedes poner que no fue plata.

Sánchez, edil nacionalista y presidente de la Junta, dijo a FM Gente en el oficialismo "cayó mal" la postura de Fernández y lo acusó de votar negativamente "mandatado por Germán Cardoso", actual ministro de Turismo y electo diputado por Maldonado.

"Me hubiese encantado que acompañaran todos los partidos. Sabíamos que el Frente Amplio no iba a acompañar. Lo que sí cayó mal es que el Partido Colorado, que a nivel nacional somos coalición, no votara", afirmó.

Fernández, sin embargo, niega que haya habido una orden de Cardoso.

El edil Adolfo Varela, también del Partido Nacional, dijo que no está claro "quiénes hablaron ni cuáles fueron los planteos", pero opinó que en cualquier caso "hubo un error" en la forma en la que el oficialismo manejó la búsqueda de apoyos para el fideicomiso. "Tenemos que tener interlocutores claros para construir mayorías más amplias. Se ha errado en los interlocutores, y la prueba está en la votación del viernes", afirmó.

"La responsabilidad de las mayorías es no pasar por arriba de las minorías", agregó el edil como "autocrítica".

Debate en familia

En el debate del viernes pasado, Fernández estaba sentado al lado de su primo Nicolás Estela y su tío Christian Estela, ambos ediles del Partido Nacional.

En un momento de la discusión, Christian Estela hizo referencia a los vínculos familiares y hasta saludó a su madre que miraba por "televisión". "Es un día histórico para Maldonado y la familia Estela. Mi madre que nos está mirando en televisión tiene a su hijo y a sus nietos a la derecha mía. Eso es un honor para la familia. Y estamos haciendo historia en Maldonado los tres juntos, y ojalá el Partido Colorado replantee y acompañe como nos merecemos todos. Porque la verdad, vieja, si nos estás mirando, un abrazo grande y estamos haciendo grandes cosas por Maldonado", afirmó el edil.

Fernández dijo a El Observador su padre era hermano de Christian Estela pero que "nunca" tuvo "mucho trato con él".

"Su intento por hacerse el familiero para la tribuna fue patético. Nunca estuvo presente en mi vida, ni siquiera las muy pocas veces que lo podría haber necesitado. Por ese motivo me parece extraño que saque a relucir ahora que somos parientes y se quiere sacar cartel con eso", comentó.