Edil que define votación del préstamo del BID en la Junta: "Nos debemos a la coalición"

El edil de Montevideo por la oposición Víctor Prado, que tiene la llave para definir el futuro del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Junta Departamental, no quiso adelantar su voto en la sesión de esta tarde pero dio algunas pistas sobre su parecer al respecto.

"Somos blancos de toda la vida. (...) Nos debemos a la coalición de gobierno, a la cual apoyamos y defendemos. Defendemos al señor presidente de la República desde siempre", dijo en rueda de prensa.

Prado, electo gracias a una alianza con el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, insistió en que buscó impulsar –sin éxito– un proyecto de saneamiento destinado a algunos barrios de Montevideo. "Hemos hecho todo lo imposible para que esto saliera adelante. No hemos tenido la respuesta que queríamos", prosiguió.

El Frente Amplio precisa de 21 votos para aprobar el préstamo que implica un endeudamiento más allá de este período de gobierno. El oficialismo tiene 20 votos asegurados gracias a los ediles frenteamplistas y a dos del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, que ya adelantaron su posición alineados con el líder del grupo y ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Por su parte, la bancada del Partido Nacional informó este jueves que no votará el préstamo ya que "lamenta" que la administración encabezada por Carolina Cosse no priorice el "fin original" del proyecto. Así lo expresaron: "No aceptó incrementar de manera sustancial ni la cantidad de barrios ni la cantidad de vecinos que recibirían obras".

En su lugar, recordaron que la propuesta del sector era financiar las obras, por un lado, con dinero de la intendencia y, por otro, con el del préstamo. "Propusimos reasignar para saneamiento una parte de los US$ 25 millones que la IM pretende destinar a comprar camiones, contenedores, realizar su mantenimiento y hacer planes de comunicación".

En esa línea, se expresó la nacionalista Laura Raffo: "Creemos que, pasados los 70 días de negociación, la intendencia no eligió priorizar a la población más vulnerable y a la gente que vive en los barrios más necesitados, donde era urgente hacer más obras de saneamiento".

"La intendencia solicitó permiso para endeudarse en US$ 70 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) y lo solicitó para el Plan de Saneamiento Urbano VI. El MEC le recordó que lo solicitó para el VI, y que quedaban solo US$ 41 millones, y se lo extendió a US$ 70 millones. Sin embargo, en vez de utilizarlos para llegar a la mayor cantidad de vecinos vulnerables de Montevideo, la intendencia elige utilizarlos para otro proyecto de limpieza y atender solamente a 2.000 vecinos", insistió.