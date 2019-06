EEUU acusa a Irán de ser "responsable" de ataques a buques petroleros en golfo de Omán

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Irán de ser "responsable" de los ataques ocurridos este jueves contra dos buques petroleros en el mar de Omán, casi un mes después del ataque a cuatro navíos, incluidos tres tanqueros, frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

"La evaluación de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques", dijo Pompeo a los periodistas. No obstante, aseguró que el gobierno de Donald Trump aún quiere que la administración iraní regrese a la mesa de negociaciones "cuando llegue el momento".

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0

La Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Baréin, informó este jueves que acudió a las llamadas de socorro de los dos buques cisterna petroleros que fueron supuestamente atacados en el golfo de Omán y que rescató a 21 marineros de una de las dos embarcaciones, que Irán aseguró anteriormente que había salvado.

El incidente, del que se desconocen los detalles, es el segundo de este tipo en pocas semanas en esta zona estratégica y coincide con las tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos, que ya acusó a Teherán de ser responsable de los primeros incidentes, ocurridos en mayo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que es demasiado pronto para "siquiera pensar" en la posibilidad de entrar en negociaciones con Irán, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

"Personalmente siento que es demasiado pronto para siquiera pensar en lograr un acuerdo. Ellos no están listos, ¡y nosotros tampoco!", afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró valorar una misión de mediación del primer ministro japonés, Shinzo Abe.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!