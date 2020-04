EEUU, Francia y Reino Unido reclaman a China explicaciones sobre el coronavirus

Estados Unidos parece no excluir la hipótesis de que el coronavirus que originó una pandemia con más de 137.000 muertos en el mundo hasta la fecha pudo provenir de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, y evoca una "investigación" para conocer su origen.

"Llevamos a cabo una investigación exhaustiva sobre todo lo que podamos saber de cómo el virus se propagó, contaminó el mundo y provoco tal tragedia", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en la cadena Fox News.

Pompeo fue consultado el miércoles por la noche por un artículo del diario The Washington Post que afirma que la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó al Departamento de Estado hace dos años sobre medidas de seguridad insuficientes en un laboratorio de Wuhan que estudiaba el coronavirus en los murciélagos.

Este jueves el presidente francés Emmanuel Macron se sumó a las dudas expuestas por Pompeo al señalar que hay aspectos desconocidos en la gestión por parte de China de la pandemia del nuevo coronavirus.

"No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar que era demasiado fuerte (el brote del covid-19). No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos", afirmó Macron en entrevista con el diario Financial Times.

Desde Londres, el canciller Dominic Raab, que reemplaza al convaleciente por coronavirus primer ministro Boris Johnson, dijo que China deberá responder "preguntas difíciles" sobre la propagación del virus

"Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparicion del virus, y sobre porqué no pudo ser parado antes", declaró Raab, en rueda de prensa tras una reunión telemática del G7.

Pompeo en su aparición en la cadena Fox News también fue consultado sobre informaciones según las cuales "múltiples fuentes" piensan que el actual coronavirus, detectado por primera vez justamente en Wuhan en diciembre, salió de ese laboratorio —aunque se trataría de un virus natural y no un agente patógeno creado por los chinos—, cuya "fuga" habría sido posible debido a malos protocolos de seguridad.

Pompeo no desmintió ninguna de esas informaciones.

Por su lado, el presidente Donald Trump se mostró evasivo el miércoles en su conferencia de prensa diaria sobre el virus.

"Puedo decirles que cada vez conocemos un poco más esta historia. Vamos a ver", respondió Trump, asegurando que esta "horrible situación" debe ser objeto de un "examen muy profundo".

Pero se negó a precisar si abordó el tema del laboratorio con su homólogo chino, Xi Jinping.

Según han dicho hasta ahora los expertos, el nuevo coronavirus apareció a fines de 2019 en un mercado de Wuhan donde se venden vivos animales exóticos, como los murciélagos. El virus de origen animal pudo haber mutado y haberse transmitido al hombre.

Pero la hipótesis difundida por Fox News es un tanto diferente.

Sin confirmarla, el secretario de Estado dijo que "lo que sabemos es que este virus nació en Wuhan, China".

"Lo que sabemos es que el Instituto de virología de Wuhan está a unos pocos kilómetros del mercado", insistió.

Pero el portavoz del ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian rechazó el informe y aseguró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no hay evidencia de que el virus fuera producido en un laboratorio.

"Muchos expertos médicos muy reconocidos en el mundo también creen que la supuesta hipótesis sobre la filtración de un laboratorio no tiene base científica", dijo en una rueda de prensa.

Fuente. AFP