El 62% de los médicos del interior dice que "servicios de salud están sobrecargados"

La Federación Médica del Interior (FEMI) realizó en un sondeo entre médicos de todo el país para monitorear cómo están viviendo la evolución de la pandemia en cada departamento, que arrojó que el 62% de los profesionales respondió que en su lugar de trabajo, los servicios de salud están "sobrecargados", mientras que el 28% afirmó que los servicios están "casi desbordados" y que hay casos en los que ya no se puede "dar respuesta". Esta última opción había sido escogida sólo por 2,6% de los médicos en enero.

El cuestionario fue enviado vía Whatsapp a 2.200 médicos asociados y respondieron 1.355 de ellos (62% de los consultados). Las preguntas, enviadas entre el 7 y el 10 de abril, fueron formuladas por múltiple opción. El informe presentado por el gremio aclara que "el trabajo no tiene fines estadísticos ni científicos".

El relevamiento mostró también que el 29% de los médicos consideró que "se perdió el control y la situación es alarmante", aumentando significativamente desde el anterior sondeo hecho por el FEMI en enero pasado, cuando esta respuesta era elegida por sólo el 5% de los consultados. Cerro Largo, Rio Negro y Rivera son los departamentos donde la mayoría de las respuestas se alinearon con esta opción, sobrepasando el 50% en los tres departamentos.

Otro dato que surgió fue que el 40% de los médicos del interior tuvo que ausentarse de su trabajo por al menos siete jornadas durante los primeros cien días del 2021, por cuarentenas preventivas o por contagio de covid-19. En algunos casos la ausencia se extendió a 30 días en lo que va del año. Por el contrario, Rocha fue el departamento dónde menos médicos tuvieron que ausentarse: el 72% no tuvo que hacerlo en lo que va de 2021, mientras que sólo el 20% se ausentó menos de siete días.

A su vez, más de la mitad de quienes respondieron el cuestionario afirmaron que el resultado de un test PCR tiene demoras de entre 72 horas y una semana, mientras que sólo un 1,8% sostuvo que el resultado del hisopado se obtiene "en el día".

Por último, 93% de los médicos que respondió, manifestó que ya recibió la vacuna contra el covid-19, a lo que se suma un 4% que están agendados. Dentro de este último porcentaje figuran quienes no han podido vacunarse por haber contraído covid-19. Por otro lado, los médicos que aún no han podido agendarse pero desean hacerlo representan el 2,3% mientras que sólo diez médicos de los más de 1.300 que respondieron la consulta manifestaron que no planean vacunarse.