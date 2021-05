El agro y los grandes cambios

Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador (www.fms.com.uy)

En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se liquidó la fiebre aftosa, se cambió la agricultura con el Proyecto Piloto de Trigo (inspirado por el premio Nobel Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde, contratado por el MGAP) y se lanzó la forestación gracias a la Ley de Promoción Forestal de 1987. El Uruguay cambió para bien y para siempre gracias a esas acciones. Y en 1989 se trabajaba con los organismos internacionales para resolver de una buena vez el problema de las sequías en un país donde sobra el agua; las elecciones cortaron ese avance, que luego no continuó.

Desde entonces el agro subió y bajó siguiendo precios externos, pero esencialmente no volvió a cambiar.

Es hora de retomar la iniciativa, que aquí como en cualquier actividad es esencial para el éxito, y lograr impulsar nuevos cambios que mejorarán al agro y al país para siempre.

Hay buenas oportunidades. El sector lechero es muy valioso y tiene enorme potencial, pero evoluciona de una forma que no parece la mejor: es tiempo de una Ley de Promoción Lechera que cambie al sector para darle mayor viabilidad a los chicos y mayor rentabilidad a los grandes.

La granja es otro sector que requiere urgentemente una Ley de Promoción Granjera que repita en este sector, también de inmenso potencial y grandes problemas, el éxito de la promoción forestal; se puede y se debe hacer. ¡Es ahora!

La pesca es otro rubro que puede producir para el país lo mismo y más que la forestación o la ganadería, y miren cómo está... también la minería podría ser un sector que generara riquezas enormes para el Uruguay y el papelón de Aratirí muestra que se precisa una Ley de Promoción Minera para volver a empezar.

El proceso a seguir no debe ser voluntarista y amateur, apoyado en ONGs amigas como tristemente ha sucedido en el pasado.

No, hay que copiar el exitoso proceso de la promoción forestal. Primero, un plan maestro, elaborado por agencias internacionales super profesionales (como la japonesa JICA que preparó el de la forestación acá) para entender qué hay que hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta y cómo se financia.

Esos estudios de arranque son claves para los siguientes pasos y son gratuitos para el país. Luego viene la ley de promoción (que en el caso forestal fue votada por todos los legisladores) y si se requieren subsidios iniciales bajo el concepto de protección a la industria naciente, un proyecto con BID, Banco Mundial u otros organismos internacionales para disponer de recursos independientes del Presupuesto Nacional destinados a esos fines.

Bajo este mismo formato se podría atacar el cáncer de Calnu/ALUR que ha costado al país desde hace décadas miles de millones de dólares. La caña de azúcar no está aquí en su zona de buena productividad, hay que viajar 2.000 kms al norte para encontrar caña competitiva internacionalmente. Y producir combustible a partir de tierras que pueden producir alimentos para la humanidad es una idea que ya fue. Pero a 50 o 100 kilómetros hacia Argentina o hacia Brasil hay plantaciones competitivas de yerba mate... y en nuestro territorio hay árboles nativos de yerba mate en todos lados, hasta en Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. ¿Por qué no estudiar la reconversión de la ALUR azucarera que no para de costarnos fortunas en una agroindustria yerbatera que empiece por producir yerba uruguaya para consumidores uruguayos? Otra vez: plan maestro, ley de promoción, proyecto con financiadores internacionales.

Un abordaje profesional para tomar la iniciativa, resolver problemas y cambiar para bien y para siempre.

El tiempo corre y si no actuamos con fuerza en iniciativas renovadoras al final del período de gobierno todo seguirá igual. ¡Es ahora!