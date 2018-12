El año perfecto de Lucas Torreira

El director general de Sampdoria, Antonio Romei, declaró sobre finales de 2017 que Torreira no se iba a marchar en enero de 2018 ya que era “un patrimonio del club” y que no existía intención algunas de negociarlo en ese período de pases.

"Prefiero no mencionar los términos, porque existen mecanismos contractuales bastante complicados. Lo que puedo decir es que Torreira estará con nosotros durante toda la temporada", aseguró el dirigente italiano al diario La Gazzeta dello Sport, además de admitir que el uruguayo era el hombre del momento y que era lógico que varios clubes importantes se fijasen en él.

"Ha tenido un crecimiento impresionante. Es un jugador muy serio, que quiere llegar a la cima, quiere hacer una gran carrera y tiene una determinación absoluta", agregó Romei.

Y así fue, Sampdoria logró retenerlo durante todo el primer semestre del año, más allá de los intereses conocidos de Atlético Madrid e Inter Milan.

La temporada en la Seria A Tim siguió su marcha y Torreira continuó demostrando su crecimiento a tal punto que la prensa italiana y uruguaya comenzaron a preguntarle sobre una posible citación a la selección.

“Se ha hablado muchísimo del tema de la selección y yo estoy siempre muy ilusionado, pero trato de trabajar y hacer lo mejor de mí para mi equipo. Sé que es difícil llegar a la selección porque a la selección van los mejores y uno debe estar a esa altura para ser llamado algún día. Me llena de orgullo que me estén siguiendo y me da más ganas de seguir trabajando. En algún momento llegará”, aseguró en su momento Torreira, en Las Voces del Fútbol.

Finalmente el viernes 23 de marzo debutó con el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez cuando ingresó frente a República Checa, a los 67 minutos de partido, por la participación celeste en la China Cup.

En ese encuentro, el fraybentino dejó una gran imagen consiguiendo un 100% de efectividad en los 21 pases practicados.

Uruguay finalmente se consagró campeón del cuadrangular internacional, al ganarle 1 a 0 a Gales, encuentro que también tuvo al volante fraybentino en cancha desde los 70’.

“Aproveché la oportunidad al máximo, veremos más adelante qué pasa. Sé que es muy difícil, hay muchos jugadores peleando por un puesto”, dijo el volante de 22 años en referencia al Mundial de Rusia 2018, además de destacar que la experiencia en la China Cup Fue increíble ya que pudo “compartir con jugadores del nivel de la selección”.

El calendario doméstico llegó a su final en Italia y Lucas dejó una huella imborrable en Sampdoria: Disputó 38 partidos durante la temporada pasada y anotó cuatro goles.

Gracias a sus grandes rendimientos se comenzó a manejar en el plano de las especulaciones que el volante iba a ser parte de la selección en el Mundial de Rusia 2018. El 15 de mayo el cuerpo técnico celeste dio a conocer a los 30 jugadores preseleccionados, entre los que se encontró Torreira. Pero la alegría máxima llegó el 2 de junio cuando el Maestro realizó la depuración correspondiente y el fraybentino quedó confirmado en el grupo definitivo.

El ex Pescara estuvo en cancha en los cinco partidos de Uruguay en la competencia máxima del fútbol. En tres encuentros comenzó como titular y en los otros dos llegó desde el banco, defendiendo a la celeste en 304 minutos. Pero más allá de los números, el rendimiento del jugador estuvo a la altura de la competencia y sorprendió al mundo entero.

A tal punto que el periodista argentino Mariano Closs lo chicaneó durante el Mundial: “no conozco al chiquitito que entró otra vez y juega de 5 (Torreira, le informan sus compañeros). ¿Dónde juega Torreira? (Sampdoria, le dicen)”. Y los uruguayos en su totalidad salieron a defenderlo como si fuera un hermano.

El 8 de julio la celeste se despidió de la competencia luego de perder con Francia 2 a 0, en cuartos de final, y cuatro días más tarde Arsenal de Inglaterra oficializó la contratación de Lucas Torreira por 30 millones de euros.

“Me genera un orgullo tremendo llegar al club. Cuando estábamos firmando hablamos de eso. Es algo magnifico para mí, y que disfruto mucho porque sé lo que me ha costado llegar acá. Por eso hoy la vida me paga con este premio”, fueron las primeras palabras del pequeño volante central en su presentación oficial en el mundo Gunners.

Torreira jugó el Mundial sabiendo que cuando cerrara su participación se iba a mudar a Inglaterra, a tal punto que el entrenador de Arsenal Unai Emery lo llamó por teléfono.

“No lo podía creer; yo estaba en un hotel con un amigo, y me puse nervioso. Me costaba hablar porque recibir el llamado de un entrenador de un equipo tan importante te genera muchas cosas. Hablamos de varias cosas. Él tampoco me quería llenar la cabeza de muchas cosas porque sabía que se venía el Mundial y que yo estaba concentrado en eso”, reconoció el jugador.

El uruguayo se tuvo que adaptar a la vida en el Reino Unido. A manejar por la derecha, a no ver el sol, a pagar 100 euros un corte de pelo y a charlar con compañeros que se comunican con diferentes idiomas.

“Me ha llamado mucho la atención la cantidad de personas que hay en la ciudad, sobre todo en la zona centro, de todas las nacionalidades. A veces no se puede ni caminar en el centro”, le contó a Referí el mediocampista, que se cambia en el vestuario al lado de Özil a su derecha y el suizo Stephan Lichtsteiner a la izquierda. “Pero a mi alrededor tengo al francés Lacazette, el galés Aaron Ramsey y el armenio Henrikh Mkhitaryan. Es algo fantástico”.

En el primer partido de pretemporada frente a Lazio, Torreira fue titular en el doble cinco junto al suizo Granit Xhaka. El fraybentino estuvo en cancha 66 minutos en la victoria por 2 a 0 de su equipo. La adaptación a un nuevo entorno no pareció un escollo para el uruguayo, que enseguida comenzó a ser destacado por su club.

Pero su debut en una competencia oficial fue en la primera fecha de Premier League frente al difícil Manchester City donde los Gunners perdieron 2 a 0, con el volante charrúa jugando los últimos 20’. Así fue marchando en los primero tres encuentros, llegando desde el banco pero siendo importante para comenzar a conseguir los objetivos de la institución.

Al poco tiempo Torreira se ganó la titularidad gracias al gran despliegue defensivo y ofensivo en cancha, además de sus características que tanto llaman la atención. Trancó con la cabeza y no dio pelotas por perdidas, realizó asistencias de lujo y hasta llegó al gol y al golazo. Quitó decenas de pelotas como un verdadero charrúa y las entregó con la fineza de un “lord inglés”. Un combo completo de un jugador que comenzó a enloquecer a los hinchas de Arsenal.

Hasta el momento el uruguayo lleva jugados 16 partidos con la camiseta de Arsenal, disputando 1.141’ en cancha y ganando cinco veces el “Man of the match” (Mejor jugador del partido) y el premio al mejor jugador de su club en Noviembre votado por el 70% de los votos emitidos.

La puerta grande ya le quedó chica, pero la humildad con la que juega y se muestra en el día a día lo lleva a ampliar continuamente el techo de su estadía en la elite del fútbol.

“Tuve la suerte de jugar en dos equipos muy importantes en Italia como Pescara y Sampdoria donde sus hinchas son muy apasionados. Aquí los hinchas son fantásticos, hasta me dedicaron una canción. Cuando estoy dentro de la cancha y siento que me cantan, me llena de orgullo””, aseguró el futbolista celeste luego del último partido disputado.

Los fanáticos Gunners ya entonan: "Torreira, wooooah, Torreira, wooooah!”. El pequeño fraybentino tiene apenas 22 años y se convirtió en esta última temporada de 2018 en un presente y proyecto de calidad mundial.