El borrego que llegó para ayudar a que las ovejas tengan más corderos

A mediados de enero, en la Rural del Prado, un grupo de 14 cabañas productoras de ovinos presentaron el fruto de un esfuerzo colectivo, el que hicieron para importar siete reproductores de cuatro razas, con el objetivo de potenciar la calidad de la genética existente en el país, beneficiándose ellos y llegado el momento otros ovinocultores que recurran a esas sangres.

Ese esfuerzo contempló el arribo de un borrego Border Leicester –es una raza con origen en 1760 en Northumberland, Inglaterra–, procedente de una cabaña de Nueva Zelanda. La inversión en ese ejemplar la realizaron tres cabañas uruguayas: San Carlos (ubicada en Peralta, Tacuarembó), de Federico Larrosa; Santa Teresita del Ceibal (de La Paloma, Durazno), de Juan Martín Olivera; y Cañadón de La Palma (de Maldonado), de Rafael Castiglioni.

Federico Larrosa, veterinario y director del primero de esos establecimientos, comentó a El Observador que el Border Leicester es, curiosamente, una raza no muy presente en Uruguay, pero con una presencia muy relevante en el resto del mundo, sobre todo en el Reino Unido y en Oceanía.

“Lo que acá parece raro, en el resto del mundo es lo contrario, es bien conocido”, expresó, precisando que “la adaptación al medioambiente local de esta raza es excelente”.

Cabaña San Carlos

Mellizos y trillizos

“Es una raza madre, de muy alta señalada, que produce muchos animales, da muchos mellizos y también trillizos, con una producción muy rústica, con áltos índices de sobrevivencia porque cuida muy bien a sus corderos y todo eso en el negocio ovino es muy trascendente”, explicó, “considerando que el éxito en el negocio de la carne ovina viene por el lado de la señalada, eso hoy viene con las altas camadas”.

Por eso él y el resto de los impulsores del Border Leicester están “totalmente convencidos” de la importancia de disponer en Uruguay de este nuevo material.

Recordó que hace algunos años José Miguel Otegui trajo animales desde Brasil, creando un núcleo en Tacuarembó, pero falleció y unos años después Larrosa junto a su socio Juan Martín Olivera adquirió los mejores 33 vientres a los hijos de Otegui. Posteriormente se avanzó trayendo semen australiano, se hizo transplante de embriones y hubo importaciones de reproductores. Por lo tanto, esta reciente apuesta de importar material genético no es novedosa. En 2014 llegaron dos borregos. Y está previsto, dado que es clave que todo esto no sean esfuerzos aislados, reiterar más adelante las compras en el exterior.

A propósito, resulta extraño, pero es más conveniente importar el animal en pie que traer semen. Para manejar referencias, el costo de este ejemplar fue US$ 3.000 (la inversión demandó más del doble considerando costos logísticos en items tales como cuarentenas y flete aéreo más el seguro). Y en su momento traer dosis, desde Oceanía, demandó el pago por cada una de US$ 50 a US$ 60 y la eficiencia, se entiende, es mayor disponiendo del animal en vivo.

Larrosa dijo que el objetivo de las cabañas es utilizar al borrego importado para mejorar la producción propia y producir carneros que permitan a otros productores aprovechar nuevas sangres.

En ese marco, la herramienta del cruzamiento es de alto valor, consideró. Y explicó que la sangre Border Leicester permite que otras razas carniceras mejoren su descendencia, dada la capacidad de alta señalada que se traslada. Pero también es muy útil cruzando con razas finas en lana, como Merino Australiano, otorgándole a esa raza la fortaleza que como madre tiene el Border Leicester.

Cabaña San Carlos

Lana parecida a la del Romney

Es una oveja que se caracteriza, además de por su alta prolificidad, por un peso de 60 a 70 kilos, es una oveja larga y por tener cara y patas desprovistos de lana y pezuñas negras, con un vellón de muy buena calidad, de lana gruesa pero de muy buen rizo, con buen largo de mecha, produce una lana muy parecida en finura y calidad a la de Romney Marsh.

“En Australia la usan para hacer F1 con Merino, una primera cruza, que da una hembra muy fertil, grande, que da muchos corderos y con un vellón de 25 o 26 micras y muchos kilos”, explicó.

Por lo tanto, indicó, “donde uno ponga Border Leicester estará sumando, puede darle cosas al Merino, pero también al Corriedale, Ideal, Texel o Poll Dorset, sumando especialmente esa capacidad para señalar mucho, perfectamente se la puede usar como cruza terminal”.

El borrego que se importó fue seleccionado “por haber sido el mejor de su generación, no es de exposición, nos gustó su línea, el tipo de animal y los números de la cabaña Westmere, que está en la isla sur de Nueva Zelanda”, dijo.

Un detalle relevante es que se trata de una raza pura –“la sociedad de criadores en Inglaterra tiene más de 200 años”, apuntó Larrosa–, lo que la diferencia de razas compuestas “que también superovulan y señalan muy bien, pero el Border Leicester es una raza pura”, resaltó.

Larrosa mencionó otros dos logros locales en los que su cabaña ha participado. Por un lado, la conformación de un banco de semen y, por otro, la exportación que recientemente realizó hacia Paraguay, de 20 ovejas MO y un carnero Border Leicester.

Finalmente, está en gestación la sociedad de criadores y la creación de un sitio en Facebook (Border Leicester Uruguay). Hasta que ello cristalice, los contactos para recibir información adicional son a través del celular 093 976 095.

Cabaña San Carlos

Tiene lo que se precisa

“El ejemplar, que no lo elegimos puntualmente nosotros, sino que Arthur Blakely nos dio una mano grande con la importación, cumple con todas las condiciones que le pedimos: una pureza racial imponente y un vellón característico de la raza, grueso pero con mucha lana y con un tiro de mecha perfecto, muy largo. La cabeza es bien arqueada. Son todas las características que buscamos para darle pureza a nuestros planteles que están arrancando en Uruguay”, dijo Juan Manuel Olivera, de la cabaña Santa Teresita del Ceibal, el día en el que el borrego fue presentado.