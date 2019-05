El BSE pretende vender los servicios del nuevo hospital a toda la población

En 2015 era apenas un bosquejo. El proyecto "Jardínes para la salud" del estudio Fábrica de Paisaje pretendía convertirse en el nuevo Sanatorio y Centro Nacional de Rehabilitación del Banco de Seguros del Estado (BSE). Allí se atenderían sin costo los trabajadores accidentados en horario laboral, tuvieran seguro o no. El viejo edificio céntrico, fundado en 1951, había quedado obsoleto e incluso incumplía algunas de las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud Pública.

El nuevo hospital luce incluso más imponente que en aquellas primeras proyecciones. La inversión en tecnología fue de US$ 10 millones, pero cualquiera se quedaría corto al intentar adivinar los números. En cada rincón, una pantalla o máquina recuerda que "Uruguay nunca tuvo nada similar en la historia de la medicina, en el área de la rehabilitación", como remarcó en la inauguración el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.

Es por esto que, ahora, el BSE evalúa hacer negocios a partir del hospital, en el que inicialmente solo se atenderían los trabajadores siniestrados. "Sería muy egoísta y hasta poco inteligente no ofrecer estas prestaciones al resto de los ciudadanos aunque no tengan una lesión o accidente de trabajo", dijo el subgerente general del BSE, Rodolfo Vázquez, en una visita que El Observador hizo este miércoles al hospital.

"Es muy importante que quede claro: el Banco de Seguros no hizo esto para vender servicios o transformarse en un centro de referencia regional, lo hizo para el trabajador siniestrado del Uruguay. Pero después que lo tenés y todo el mundo dice 'esto no lo tiene nadie', sería muy tonto decir: 'no le ofrecemos esto al resto de la sociedad uruguaya y la región'. Eso sí: no lo podemos hacer gratis; gratis es para el trabajador siniestrado", expesó Vázquez luego.

"Todo esto hace pensar que los uruguayos que antes viajaban al exterior si tenían plata, pueden empezar a venir acá", manifestó el subgerente general del BSE. Este convencimiento le hace creer que el flamante hospital "es un candidato" a ser el Centro de Referencia de Rehabilitación, dado que en setiembre de 2018 se aprobó la Ley de Centros de Referencia. "Es más: el día de la inauguración, el ministro (Basso) dijo que con este edificio el banco había consolidado su posición", agregó.

En términos generales, lo que la norma establece es que el MSP puede designar —mediante llamado público o de manera directa, en última instancia— centros y servicios de referencia para garantizar "el acceso a la atención de calidad de patologías que, por requerir el uso de técnicas, procedimientos y tecnologías con un alto nivel de especialización, resulte conveniente su concentración en un número reducido de entidades“.

Pero incluso si la ley no fuera aprobada, el BSE espera poder extender sus servicios a todos los uruguayos y a pacientes de otros países. ¿Cómo? Aún no está definido, pero Vázquez dijo que lo que "está seguro" es que le van a ofrecer los servicios "al resto del sistema". "Puede ser a través de la compra directa de servicios o mediante la complementación", aventuró. El BSE ya tiene previsto complementar sus servicios con el Hospital Policial: como el nuevo hospital no tiene CTI (Centro de Tratamiento Intensivo), dispondrán de tres camas en el otro centro a cambio de la rehabilitación medular de los policías.

https://s3.amazonaws.com/media2.cdn.elobservador.com.uy/052019/1558634430153_ts/1558634430153.m3u8

Por qué el hospital es un candidato a ser centro de referencia

La vedette del centro de salud es el EvalTech, un sistema que permite simular cualquier actividad y medir la capacidad funcional de quien la realiza. Por ejemplo, si el operario de una grúa se lesionara una mano, sometiéndose a esta prueba podría saber con precisión cuánta fuerza perdió y si está apto para reintegrarse a la jornada laboral o no. Es un sistema tan complejo que en Uruguay no hay nadie que esté preparado para capacitar a los funcionarios que lo usarán. Por eso vinieron profesionales del extranjero que, como este miércoles, están dando cursos sobre cómo funciona.

El hospital además cuenta con un Laboratorio de Marcha donde se pueden evaluar de forma tridimensional los trastornos en el andar. Es una sala equipada con cámaras que, cuando el paciente camina por ella usando sensores, registran imágenes que identifican qué trastornos tiene y cuál es el tratamiento indicado. "Esto tiene una gran importancia médico-legal, porque mide realmente si quedaste con una discapacidad o no. Al día de hoy la evaluación se hace a ojo, pero ahora vas a poder medir con exactitud el porcentaje de discapacidad que tiene la persona", explicó Vázquez.

Por otra parte, el centro tiene cuatro salas de operaciones y una de ellas es un "block quirúrgico inteligente". Cuando en 60 días el hospital abra al público, allí se realizarán cirugías traumatológicas y reparadoras, y los médicos podrán valerse de imágenes tomadas por el tomógrafo, resonador y otros equipamientos. Asimismo, se podrán hacer videoconferencias con el exterior y proyectar en directo la operación en la sala de actos. Esto permitirá explotar los fines académicos del nuevo hospital, según Vázquez. De momento, el BSE tiene un convenio con el Instituto Pasteur de Montevideo para desarrollar tareas de investigación acerca de la medicina de precisión y su aplicación en casos de lesión cerebral traumática.

En el hospital hay 125 camas para pacientes y, en el último piso, también hay capacidad para que se queden a dormir familiares de los trabajadores que vienen de otros departamentos. Hay dos patios con rampas y desniveles, diseñados para realizar tareas de rehabilitación. A la piscina se puede entrar en silla de ruedas y hay varios gimnasios que cumplen propósitos múltiples.