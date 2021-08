Nacional > líder narco

El Buñuelo, sexto hermano asesinado en 13 años: la historia de la pesadilla narco que se adueñó de San Carlos

Nestor Correa Balladares alimentó la violencia que luego lo hizo caer y fue el sexto de su familia; las investigaciones por disputas narco no avanzan porque los testigos no declaran y las víctimas no denuncian