El Cacique Medina siempre tiene una sorpresa, ¿cuál será la del clásico del domingo?

Todo apunta a que el domingo próximo Nacional enfrentará a Peñarol con el mismo equipo que jugó ante Danubio. Esto es, Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Santiago Romero, Christian Oliva, Matías Zunino, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio.

Medina abrió las puertas del entrenamiento de Los Céspedes el martes para mostrar el trabajo con los suplentes, porque los titulares estuvieron en el gimnasio. Desde este miércoles y hasta el día del encuentro, las sesiones de práctica son a puertas cerradas, por lo que no habrá información oficial sobre la alineación.

Pero, teniendo en cuenta los últimos dos antecedentes del campeonato, no sería extraño que Alexander Medina guarde una sorpresa en la manga. Así lo hizo en los clásicos del Apertura y del Clausura. En esta oportunidad, se especula con el ingreso desde el arranque de Tabaré Viudez.

Afuera Fernández, adentro Viudez

En la previa del partido del Apertura estaba en duda el zaguero Guzmán Corujo por una lesión. La opción era que jugara Diego Arismendi en su lugar. Pero Arismendi también podía jugar en el medio, en lugar de Santiago Romero.

El equipo de la prensa era el siguiente: Esteban Conde, Gino Peruzzi, Corujo o Arismendi, Diego Polenta, Jorge Fucile, Matías Zunino, Christian Oliva, Arismendi o Romero, Carlos De Pena, Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio.

Por sus antecedentes clásico, Papelito Fernández parecía tener el puesto asegurado. Pero no fue así para Medina, que sorprendió con la inclusión de Tabaré Viudez en el ataque junto al argentino Bergessio, quedando Fernández en el banco.

En la zaga jugó Corujo y en el medio Romero, por lo que Arismendi fue al banco de suplentes.

Los cambios de Medina durante el partido fueron Gonzalo Bueno por De Pena, Sebastián Rodríguez por Zunino y Leandro Barcia por Viudez. El clásico terminó 1-1 con goles de Cristian Rodríguez y de Gonzalo Bueno.

Afuera Zunino, adentro Ocampo

Aunque en los últimos días de la preparación surgió la posibilidad de que Brian Ocampo fuera titular en el clásico del Clausura, era poco probable debido a la importancia del partido y a que el juvenil había sido suplente, sin ingresar, en los dos partidos anteriores.

El equipo anunciado era con Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Rodrigo Erramuspe, Alfonso Espino, Santiago Romero, Christian Oliva, Matías Zunino, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio.

Finalmente el rumor fue certeza y el día del partido entró Ocampo en lugar de Matías Zunino. No jugó un buen partido y Medina explicó su ingreso: "Buscamos desborde, tiene uno contra uno, es un jugador de banda que no se pudo desdoblar y no hicimos el juego para él".

Fue sustituido para el segundo tiempo por Zunino. El otro cambio que realizó Medina durante el partido fue Leandro Barcia por Fernández.

El partido terminó 1-1, con goles de Sebastián Fernández y Lucas Viatri.