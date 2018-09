El camaleón explosivo

Luis Almagro, excanciller del Frente Amplio y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a patear el tablero político sudamericano al decir que no habría que descartar la intervención militar ante los atropellos del gobierno del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras por esos mismos días el sucesor de Hugo Chávez comía en uno de los restaurantes más caros y conocidos de Turquía, generando la indignación de un pueblo que se muere de hambre, desde Colombia, cerca de la frontera con Venezuela el diplomático uruguayo se refirió a la situación que afecta la región y propuso un camino para solucionarlo.

“Sobre una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, dijo en Almagro en Cúcuta donde miles de venezolanos huyen con lo puesto de la miseria y la falta de libertad en su país.

Si bien luego bajó los decibeles argumentando que cualquier intervención debe estar “conforme al derecho internacional” sus palabras generaron críticas no solo de los defensores del régimen sino también a quienes se oponen a él.

El Grupo de Lima, por ejemplo, mucho más medido y acorde con la posición tradicional latinoamericana de la no intervención, también se desligó de las dichos del secretario general de la OEA y las rechazó de plano.

Aquí en Uruguay, donde Almagro es bien conocido ya que fue el canciller del gobierno de José Mujica, muy cercano al chavismo, las declaraciones generaron reacciones inmediatas. Con diferente énfasis, oficialismo y oposición salieron al cruce rechazando la solución militar para el drama que vive Venezuela y se propaga por la región con millones de refugiados que escapan diariamente del horror.

El Frente Amplio –partido al que aun pertenece Almagro– emitió un comunicado rechazando sus dichos: “Los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos”. El Partido Comunista, que defiende la dictadura de Maduro, fue aún más allá y pidió su expulsión del partido de izquierda.

El excanciller no se quedó callado. En una entrevista en Océano FM, cuestionó que en la izquierda se “tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia” y agregó que en Venezuela “hay una campaña de exterminio, defienden la tortura, a los torturadores, a los asesinos, los que violan los derechos de los presos políticos, no sean ridículos, ¡no sean imbéciles!”, les espetó.

También dijo que no tenía problema en comparecer al tribunal de ética política del Frente Amplio para debatir sobre el tema y hablar de lo que algunos se niegan a ver. Almagro se convirtió en un látigo permanente del régimen de Maduro y denuncia en cualquier foro las atrocidades que se cometen en la nación caribeña. Su voz se escucha.

Más allá de rechazar de plano la intervención militar y hasta la simple sugerencia de esta acción, la posición de Almagro pone a la izquierda contra el rincón del ring ya que la lleva a discutir el fondo del asunto. No condenar sin titubeos el atropello a la democracia y las libertades elementales en Venezuela convierte al Frente Amplio en una especie de Poncio Pilatos que se lava las manos ante las violaciones de derechos huimanos del corrupto y autocrático gobierno del sucesor de Chávez.