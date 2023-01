El Cebolla Rodríguez y su retiro: a qué se dedica, sus padrinos en Peñarol y qué dijo sobre un partido de despedida

Cristian “Cebolla” Rodríguez le puso fin a su carrera como futbolista a los 37 años y comenzará una nueva etapa alejado de las canchas y en una faceta que ya venía realizando a la par de su carrera deportiva.

El volante confirmó que colgó los botines tras su pasada temporada en Plaza Colonia y por el momento está de vacaciones en su establecimiento rural El Chichongo.

“Voy a dedicarme a mi familia y al campo, que es lo que me gusta”, dijo el Cebolla en declaraciones a Canal 3 de Colonia este jueves.

En entrevista, el futbolista repasó su carrera como jugador que tuvo su etapa de formación y debut en Primera en Peñarol.

Oficial CAP

El cebolla en Peñarol

“Me fui muy chiquito a Montevideo, de 12 años para 13”, recordó,

Sobre su debut en Peñarol, dijo que fue especial. “Debutar en el Estadio lleno, lloviendo en el Centenario, que tiene mucha historia, para mí era el sueño del pibe”, señaló sobre su estreno en los mirasoles cuando tenía 17 años, en 2002, y con un histórico como Gregorio Pérez de DT.

Al hablar sobre los técnicos que lo marcaron, dio algunos nombres si bien reconoció a todos lo que lo dirigieron.

“Los que más me quedaron en la memoria fueron (Daniel) el Abuelo Martínez que me tuvo en inferiores y me ayudó muchísimo, y confió mucho en mí”, dijo sobre aquellos momentos en los que muchas veces dudó de volver a Juan Lacaze, su ciudad, con su familia.

Leonardo Carreño

Marcando a Messi

“Al Maestro (Oscar Tabárez) también el agradecimiento porque fueron muchos años”, señaló sobre el exentrenador de la selección uruguaya. “Y Gregorio Pérez que fue el que me hizo debutar y me ayudó muchísimo”, agregó.

Los padrinos del Cebolla en Peñarol

Sobre los jugadores que lo marcaron, mencionó a dos, aunque también reconoció que hizo muchos “amigos” en el fútbol y que no podía nombrarlos a todos.

“Como jugador el Pato Aguilera fue uno de mis padrinos en el fútbol en mis inicios”, dijo. “Y Nico Rotundo que ahí adentro me apadrinó”, indicó, en referencia a aquel Peñarol en el que se sentía un niño en un equipo de veteranos que tenían la edad de su madre.

Con Godín levantando copas en Atlético

“Hay muchísimos jugadores que me han ayudado”, señaló

Sobre su carrera internacional, dijo que nunca se imaginó que fuera en clubes tan destacados y con tantos títulos.

“Jugué en los mejores equipos del mundo, yo no me lo esperaba”, dijo sobre su trayectoria en el exterior en PSG, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio e Independiente. “Mi cabeza era inferiores de Peñarol, la mayor y selección. Y hasta ahí llegaba”.

El Cebolla también se destacó por su gran colección de títulos, con más de 25 copas levantadas.

En Gremio

“Llegó un momento que me llama el nieto de Cubilla y me dice: ‘Estoy orgulloso porque igualaste los títulos de mi abuelo’”, comentó. En ese momento tenía 16 conquistas y alcanzaba la marca de quien era el uruguayo con más copas.

Luego, el Cebolla siguió sumando hasta llegar a 26 copas. “Hoy, gracias a Dios, soy uno de los que tiene más títulos en la historia de este país”, señaló.

La nueva vida y el partido de despedida

Consultado por si tenía en mente hacer un partido de despedida, dijo que por el momento no estaba en sus planes.

Foto: Leonardo Carreño.

En Plaza, su último equipo

“No me animé a hacer una carta de despedida, no me iban a salir las palabras”, comentó.

Sobre su actual vida, señaló: “Estoy acá en El Chichongo, con mi novia y mis hijas en unas minivacaciones”.

“El campo nunca duerme, siempre hay cosas que hacer”, dijo. “Después me voy a acomodar para ver cómo sigue mi futuro, si voy a estar mucho en Montevideo, en Flores o acá. Tengo tiempo para eso ahora, estoy disfrutando a mi familia y a mis hijas porque uno por el fútbol deja muchas cosas de lado, deja la familia, deja cumpleaños, deja de salir de noche, y ahora estoy disfrutando”.

Diego Vila

Su vida en el campo

“Pase a ser un exjugador de fútbol y un trabajador de campo”, agregó el Cebolla.