El cine que se viene en 2022: un repaso a los estrenos más destacados del año

En el cine, como en tantas otras áreas, la pandemia ejerció como una fuerza disruptiva que generó una suerte de cuello de botella, con estrenos postergados, producciones frenadas y demás alteraciones que recién en la segunda mitad de 2021 empezaron a desaparecer. Y 2022 mantiene una continuidad, con películas que llegan a la pantalla después de meses en el limbo, o que recién pudieron terminarse meses después de que sus rodajes comenzaron.

2022, además, amaga con ser un año en el que se vuelva a una normalidad más cercana en cuanto a volumen y escala de estrenos con respecto a los últimos meses, aunque en las últimas semanas la variante ómicron llevó a que algunos blockbusters de Hollywood movieran sus estrenos para darle la tranquilidad a los estudios responsables de que los picos de casos quedaran atrás.

En el calendario asoman producciones de todo tipo, desde las potenciales contendientes a los grandes premios que suelen llegar entre los primeros meses del año, a una nueva tanda de aventuras de superhéroes –el género más popular y rentable del cine desde hace ya más de una década–, sagas que continúan y algunos otros estrenos destacables, que aquí quedan reunidos.

Potenciales oscarizadas

Licorice Pizza

El director Paul Thomas Anderson (Petróleo sangriento, El hilo fantasma) se ha posicionado con esta historia sobre un romance juvenil en la California de la década de 1970 como uno de los candidatos a los próximos premios Oscar. La película protagonizada por la cantante Alana Haim y Cooper Hoffman (hijo del fallecido actor Philip Seymour Hoffman) viene acumulando premios y nominaciones en galardones anteriores, y esta mezcla de comedia y drama, que en Uruguay se estrena en febrero, viene anticipada como una de las películas del año.

Belfast

A fines de la década de 1960 comenzaron lo que los irlandeses llaman "los problemas" (the Troubles), término con el que describen el conflicto nacionalista entre la república de Irlanda y el Reino Unido por Irlanda del Norte, que se extendió durante décadas. Con ese trasfondo, esta película se enfoca en los dilemas de una familia protestante en la ciudad del título, en particular en Buddy, un niño de 9 años que crecerá en ese complejo panorama. Basada en la vida de su director, Kenneth Branagh, viene de ganar el Globo de Oro a Mejor guion, y se estrenará en marzo.

Cyrano

El clásico Cyrano de Bergerac es reinterpretado en clave de musical en esta nueva versión que ha cosechado elogios, en particular para su protagonista, Peter Dinklage, conocido por haber encarnado a Tyrion Lannister en Game of Thrones. Este drama romántico llegará a los cines uruguayos en abril.

Selección internacional

Competencia oficial

La dupla de cineastas argentinos integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat se ha erigido como una de las más llamativas del cine de su país, gracias a películas como El ciudadano ilustre, El hombre de al lado y 4x4. La pareja vuelve a la pantalla con su proyecto más internacional, protagonizado por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez. Cruz interpreta a una directora de cine, y Banderas y Martínez a una dupla de actores reclutados por un millonario para hacer una película prestigiosa y exitosa, que llevará a varios conflictos y desastres en el proyecto. Se estrenará en marzo.

El empleado y el patrón

El cine uruguayo viene de una pequeña avalancha de estrenos en los últimos meses. En 2022, uno de sus grandes estrenos será esta película, de Manuel Nieto, que se presentó durante el pasado festival de Cannes en la quincena de realizadores. Se enfoca en la relación entre un peón de campo que acaba de vivir una tragedia familiar, y su empleador, un joven burgués. Las diferencias de clase, el trabajo y la libertad son algunos de los temas de esta historia, que se estrena en abril.

El peso del talento

Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Ese es uno de los puntos de venta de esta rareza, una comedia de acción en la que el actor es invitado a la fiesta de cumpleaños de un fanático a cambio de un millón de dólares. Allí, descubre que quien lo invitó es un criminal. Cuando el evento se pone complicado, Cage deberá rescatar a su esposa e hija, emulando a algunos de sus personajes más recordados. Se estrena en abril.

Encapotados

Batman

Uno de los superhéroes más célebres del mundo regresa al cine, en una nueva encarnación que lo muestra más joven e inexperto. Robert Pattinson es el encargado de calzarse la capa y el traje negro para encarnar a Bruce Wayne y a Batman, que aquí se enfrentará a el Pingüino (Colin Farrell) y al Acertijo (Paul Dano), con Gatúbela (Zoe Kravitz) como una potencial aliada. Se estrena en marzo.

Más superhéroes

Como ya se ha hecho costumbre, este año habrá una pléyade de nuevas películas de superhéroes. Por el lado de la saga del universo Marvel habrá tres secuelas: Doctor Strange en el Multiverso de la locura llegará a los cines en mayo y pondrá al hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch a enfrentarse tanto a viejos conocidos como a nuevas amenazas procedentes de universos alternativos. Luego llegarán Thor: love and thunder, la cuarta película del dios nórdico, y sobre fin de año Pantera Negra: Wakanda forever, la secuela que no contará con su protagonista, debido a la muerte del actor Chadwick Boseman.

Su gran competidora, DC, tendrá este año en cines a The Flash, la segunda película de Aquaman, y Black Adam, con Dwayne "la Roca" Johnson encarnando a un antihéroe procedente del antiguo Egipto.

Sagas que regresan

Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore

La heredera de Harry Potter (su precuela, mejor dicho) tendrá su tercera parte este año. Llega rodeada de polémicas, por las críticas que ha recibido la autora J.K. Rowling por sus dichos sobre las personas trans, así como por la "invitación a retirarse" que recibió Johnny Depp por su denuncia de violencia doméstica, que llevó a que el papel del villano Grindelwald pasara al danés Mads Mikkelsen. El magizóologo Newt Scamander volverá a las andanzas y recorrerá el mundo para detenerlo, una vez más bajo las órdenes de Albus Dumbledore (Jude Law), que revelará parte de su pasado oculto. Se estrena en abril.

Doblete de Tom Cruise

Convertido en los últimos años en un ícono del cine de acción, Tom Cruise estará en los cines este año por partida doble: por un lado con la séptima película de Misión Imposible, que tras varias postergaciones se estrenará en setiembre. Por otra parte, se estrenará la secuela de Top Gun, que llegará en mayo y lo volverá a poner en la piel del piloto Pete "Maverick" Mitchell, ahora reconvertido en instructor de vuelo.

Lightyear

Toy Story parece haber terminado definitivamente con su cuarta película, pero eso no significa que Disney y Pixar vayan a soltar a esa gallina de los huevos de oro. En junio se estrenará esta película animada que cuenta la historia del astronauta Buzz Lightyear, un personaje de ficción en el universo del filme, que sirvió de inspiración al juguete. Con Chris Evans (el Capitán América en las películas de Marvel) dándole su voz al protagonista en una aventura de la que no se conocen demasiados detalles.

Avatar 2

Allá por 2009, James Cameron estrenó Avatar, que a lomos del 3D rompió la taquilla en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno momentáneo implacable. Más de una década después, la historia del planeta Pandora tendrá su continuación (y otras tres películas más), que expandirán y continuarán explorando el mundo de los alienígenas na'vi. Se estrena en diciembre.

Mario

Aunque Mario, el célebre personaje de Nintendo, ya tuvo una experiencia (fallida) en el cine, ahora tendrá su retorno en formato animado. Sobre fin de año llegará esta película, que tendrá detrás a Illumination, el estudio conocido por los Minions. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black son algunos de los actores que prestan su voz para esta aventura.

Grandes directores

The Fabelmans

Steven Spielberg no para. Hace un mes se estrenó Amor sin barreras, el musical con el que el ilustre director volvió a las salas y que lo tendrá en la próxima temporada de premios compitiendo por galardones. Y en 2022, habrá otro estreno con su firma, aunque no se sabe si para verlo en Uruguay habrá que esperar un poco más. The Fabelmans es una historia inspirada por la infancia y juventud del director, y su crianza en Arizona.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese se mete con el wéstern y vuelve a aliarse con Leonardo DiCaprio para esta película, basada en hechos reales y que sigue la investigación de una serie de asesinatos a miembros de una tribu de nativos americanos en la década de 1920. Robert De Niro, Brendan Fraser y Jesse Plemons completan el elenco principal.

Madres paralelas

Lo último de Pedro Almodóvar también llega con un signo de interrogación, ya que su estreno oficial será en Netflix el 18 de febrero, pero con una proyección limitada en salas de cine a partir del 3 de ese mismo mes. Habrá que esperar, entonces, para ver si Uruguay está incluido en la lista de países que podrán ver lo nuevo del director de Volver y Dolor y gloria en pantalla grande, pero con algunos antecedentes recientes (No miren arriba y Fue la mano de Dios tuvieron una pequeña exhibición previa en salas) hay margen para confiar.