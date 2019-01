El consejo de Vázquez a Cosse al aceptar su renuncia: "Me dijo que me cuidara"

La ministra de Industria, Carolina Cosse, se reunió este martes con el presidente Tabaré Vázquez para presentarle su renuncia al ministerio, tal como había adelantado El Observador.

A la salida del encuentro, en la residencia de Suárez y Reyes, Cosse declaró –al borde de la emoción– que tuvieron una "charla muy buena" y expresó su "profundo respeto por el señor presidente".

"He aprendido mucho trabajando con él en el gabinete. Estuvimos conversando sobre lo que ha sido este trabajo y las perspectivas de Uruguay hacia el futuro", afirmó la precandidata, que deja su cargo en el Poder Ejecutivo para dedicarse de lleno a la campaña por la Presidencia.

Cuando un periodista le preguntó si Vázquez le había dado algún consejo, Cosse primero titubeó y dijo que el presidente "no puede dar consejos en ese sentido", pero después se detuvo y confesó una de las recomendaciones del mandatario. "¿Sabe qué consejo me dio? Que me cuidara", comentó. "Que me cuidara a mí misma, que tuviera tiempo para pensar. Me dio un consejo personal y se lo agradezco".

Agradezco de todo corazón el trabajo conjunto y comprometido de: trabajadores

empresarios

estudiantes

docentes

profesionales

y científicos en todo el período en q tuve el honor de ser ministra

Me voy convencida:

la herramienta de transformación más poderosa es siempre el diálogo — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 29, 2019

Consultada sobre sus años en el ministerio, Cosse dijo que "fue un período muy complicado para el Uruguay, donde pudo navegar con viento en contra". Además, señaló que una de sus "grandes satisfacciones" es que "estén en la agenda de gobierno temas muy avanzados que nunca hubiéramos pensado que iban a estar en la agenda de Uruguay", como "la transformación de la industria, reconociendo los problemas y las dificultades que hay", pero con "líneas muy avanzadas de trabajo como nunca antes".

Por último, la precandidata confirmó que invitó a su casa a los otros tres competidores de la interna oficialista –Daniel Martínez, Óscar Andrade y Mario Bergara–, tal como había adelantado el diario El País. El próximo jueves, los cuatro precandidatos compartirán una cena para coordinar algunos puntos de la campaña y los énfasis de los discursos del 5 de febrero, primer acto de masas del Frente Amplio en el año electoral. "Los invité a charlar", dijo Cosse.

Venezuela

Cosse se refirió también a la crisis en Venezuela, y dijo que espera "con expectativa que se pueda llevar adelante una reunión en Montevideo". Tabaré Vázquez aseguró este lunes a VTV Noticias que conversó con la vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini sobre la posibilidad de realizar una cumbre de negociaciones en Uruguay.