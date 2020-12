El crédito al consumo se estabilizó pero sin perspectivas de volver a crecer

El mercado de créditos al consumo se estabilizó en el cuarto trimestre del año, luego de una recuperación en otoño, pero no tiene un impulso firme para volver a una tendencia ascenderte y la demanda de crédito se mantiene en niveles similares a los del resto del año y por debajo de los registros del 2019, según los datos del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! (MMCC). La oferta, en tanto, muestra una conducta de "prudencia" por parte de los agentes financieros, dice el informe.

La perspectivas para el 2021 indican que el mercado no evoluciona "parejo" en su conjunto, sino que hay diferencias según los segmentos económicos-sociales y también en las estrategias de los oferentes, que son diversas.

La oferta muestra una relativa recuperación en el mercado, aunque en el último mes hay una baja de los montos promedios otorgados. La demanda también se ha venido reactivando, aunque el consumidor se muestra cauteloso respecto a tomar nuevas obligaciones, dice el informe.

La Encuesta de Crédito y Endeudamiento Familiar de Pronto! de diciembre refleja una mejora de las expectativas de los uruguayos respecto a su situación personal dada por una disminución del pesimismo. Mientras que en junio solamente 16% creía que podría mejorar en los próximos cuatro meses, en setiembre eso aumentó a 21%, lo que se mantuvo en igual nivel en la encuesta de diciembre.

Los que pensaban que estarían peor eran 21% en junio, 17% en setiembre y son 15,4% en diciembre. El saldo neto pasó de negativo en 5,3% en junio, a positivo en 3,8% en setiembre y positivo de 5,6% en diciembre.

En cambio, sobre la economía del país, la visión sigue siendo negativa y empeora. Los que ven mejoras en la economía nacional pasaron de 19% en junio a 26,6% en setiembre y a 21% en diciembre. Aquellos que perciben que la economía empeorará siguen siendo mayoría, y volvieron a incrementarse: habían bajado de 50,8% en junio a 36% en setiembre, pero ahora en diciembre son 40%.

El saldo neto es negativo, pasó de casi 32% en junio a 9,3% en setiembre y a 19% en diciembre.

En volumen

Los servicios técnicos de Pronto! registraron un aumento del stock de créditos al consumo en el volumen en total de millones de dólares: en marzo era US$ 6.181 millones, a junio había aumentado a US$ 6.404 millones y en setiembre quedó en US$ 6.420 millones. Sin embargo, los datos preliminares de octubre indican una baja de unos US$ 22,6 millones.

La evolución en pesos constantes mostró que continúa la desaceleración, lo que se veía desde 2014 y se acentuó. A setiembre de 2018, el mercado crecía a una tasa de 2%, mientras que en setiembre de 2019 lo hacía a 1,3%, a marzo de este año a 1,4% y a setiembre a 0,2%. Esa baja tuvo continuidad en octubre y tiende a quedar en tasa negativa en estos meses, siempre en términos reales.

Encuesta de mercado

La encuesta trimestral de mercado de Pronto! de este año incluyó una pregunta de percepción sobre el impacto de la misma en la economía personal de cada encuestado. Como resultado general, 79% mencionó haber tenido algún tipo de afectación. Este valor había sido 78% en junio y en 81% en setiembre.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Impacto del coronavirus en su economía personal

Las personas que contestaron tener algún tipo de endeudamiento en diciembre fueron un 69%, dos puntos porcentuales más que en setiembre de 2020 y el mismo porcentaje que en junio. A su vez, en marzo este valor fue del 73% y en diciembre de 2019 de 75%.

Entre quienes tienen préstamos vigentes con préstamos o tarjetas de créditos, el 45% respondió que en los últimos cuatro meses tuvo alguna dificultad para el pago. Esta cifra en setiembre era del 50%, en junio y marzo de 39% y en diciembre de 2019 de 43%.

Al ver por producto contratado, las mayores dificultades las tuvieron quienes tienen vigente al menos un préstamo en efectivo ya que 52% manifestó haber tenido alguna dificultad para cubrir sus pagos en los últimos cuatro meses. Este valor era de 57% en la medición de setiembre.

Respecto a las tarjetas de crédito, los valores son de 37% para diciembre y 42% para setiembre.

Respecto al comportamiento usual de pago de las tarjetas de crédito, el 73% mencionó que paga el total del saldo mensual, mientras que el 14% que entrega un valor intermedio y el 10% que paga el mínimo. Un 3% prefirió no responder.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Frecuencia con la que le sobró el dinero de sus ingresos en los últimos cuatro meses

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Cree que podrían acceder a un préstamo en efectivo si lo solicitaron hoy

El 70,7% del total de encuestados mencionó haber contratado un préstamo en efectivo alguna vez en su vida (se excluyen préstamos hipotecarios y para automóviles). Entre los principales motivos para sacarlos se destacan: pagar cuentas (50%), arreglos en su casa (29%), pagar servicios como UTE, OSE y Antel (17%), comprar comestibles (11%), comprar muebles o electrodomésticos (10%), invertir en trabajo o negocio (7%), y viajar (4%).

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Frecuencia de uso de tarjetas de crédito (%) entre quienes tiene al menos una

El 38% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses. Entre quienes contratarían, el 39% respondió afirmativamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo cree que se lo otorgarían.

Por otra parte, 72% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos cuatro meses consideró que actualmente está endeudado.

En cuanto al destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: pagar otras cuentas (27,5%); refaccionar el hogar (13%); pagar otros préstamos o tarjetas (12,5%); comprar comestibles (11,3%); enfrentar los impactos del covid-19 (10%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (39%); no les gusta contraer deudas (13,3%); no saben si podrían pagar las cuotas (9,6%); no quieren contraer más deuda de la que ya tienen (5,7%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (4,4%); entre otros.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Si hoy le ofrecieran una tarjeta de crédito, ¿qué tan probable es que la acepte?

Por último, el 8,6% contestó que es muy probable que si le ofrecieran una tarjeta de crédito, la acepte; el 6,3% dijo que es bastante probable; el 26,7%, algo probable; el 43,4%, nada probable y el 4,1% no sabe.