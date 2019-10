El cruce de Martínez con Nacho Álvarez por los allanamientos nocturnos

"Me hiciste calentar", confesó este miércoles el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, al terminar de ser entrevistado en el programa de Canal 4 Santo y Seña. Allí, el periodista Ignacio Álvarez cuestionó al presidenciable oficialista por estar en contra de los allanamientos nocturnos, una de las cuatro medidas comprendidas en la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga sobre seguridad, que será sometida a votación el 27 de octubre.

Después de que Álvarez le preguntara su postura y él explicara por qué no está de acuerdo con esta reforma, Martínez aseguró que no hay garantías de que se vayan a respetar los derechos de los individuos si los allanamientos nocturnos con el aval un juez finalmente se aprueban. El conductor de Santo y Seña volvió a insistir y se produjo el siguiente intercambio.

Daniel Martínez (DM): Pero, muchacho.... ¿quién puede garantizar...? A mí me pasó. Yo me desperté, muchas veces, vivía frente a la cárcel de Punta Carretas.

Ignacio Álvarez (IA): Pero era en dictadura.

DM: No, en democracia, ¡en democracia! Estaba en sexto de escuela o primero de liceo. ¡Democracia!, en el gobierno de (Jorge) Pacheco Areco y me despertaba de mañana con un milico con un fusil apuntándome, arrodillado en el cuarto.

IA: Ahí pisoteaban la Constitución.

DM: No, estoy hablando en democracia, era antes del '73. (...) En todo caso que sea violando la Constitución, no impunemente. Porque si no, ¿quién pone límite?

IA: Ahí estaba mal lo que hacían, violaban la Constitución: entraban a tu casa sin que el jefe de gobierno lo permitiera.

DM: Lo que me parece es que uno nunca tiene que olvidar. Yo no soy un experto legal, pero he escuchado a muchos abogados a los que respeto mucho –de izquierda y de derecha– (diciendo) que no hay razón que justifique pisotear los derechos del individuo. Me queda claro, para vos hay ciertas cosas que son un riesgo y la Constitución tiene que dar las garantías para el ciudadano...

IA: Pero un juez firma, ¡un juez! Un juez firma la orden para entrar a un lugar donde hay sospecha de que hay un delito, ¿eso es pisotear derechos, eso es pisotear derechos?

DM: En esto soy bastante más liberal que tú, me parece.

IA: ¡Y sí! Para mí, los derechos de los delincuentes...

DM: ¡No, no!

Ante la insistencia de Álvarez, Martínez afirmó: "Terminamos acá". El candidato del Frente Amplio explicó que, a su entender, el razonamiento del periodista partía de la base de que "todos son delincuentes". Además, indicó que la propuesta de Larrañaga "dice unas cuantas cosas más" que lo que sostenía Álvarez respecto a la autorización de un juez para allanar un lugar de noche ante la presunción de delito.

"No, no, ¡dije que no! Ya estamos en un enredo total y no estoy de acuerdo porque, en todo caso, nos juntamos, reunimos los elementos y discutimos con tranquilidad. Pero no así, como pelotazo. No lo creo justo ni correcto, te lo digo en serio. (...) ¡Vamo' arriba, vamo' arriba! Me hiciste calentar, pero ¡vamo' arriba!", concluyó el exintendente de Montevideo.