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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 7 de abril

Inumet prevé lluvias y tormentas desde la mañana en todo el país

7 de abril de 2026 6:57 hs
Tormenta en Montevideo, lluvias, trueno
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 7 de abril una jornada inestable en todo el país, con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas desde la mañana, además de un incremento en la intensidad del viento hacia la tarde y la noche, especialmente en zonas costeras.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 19 °C y 23 °C. Durante la mañana se espera un escenario cubierto con lluvias, tormentas y presencia de neblinas, con vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h, que tenderán a disminuir. Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán inestables y el viento ganará protagonismo: rotará al sector sureste y se intensificará con velocidades de 40 a 60 km/h y rachas que podrán alcanzar entre 60 y 90 km/h.

En la región este, se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. La mañana estará marcada por lluvias y tormentas, con condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrán llegar a los 50 o 60 km/h. En la segunda mitad del día continuarán las precipitaciones, aunque con vientos algo más moderados, del norte al oeste, con rachas de hasta 50 km/h.

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Para el oeste del país, Inumet anticipa temperaturas entre 18 °C y 23 °C. La mañana comenzará con lluvias, tormentas y presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche persistirán las precipitaciones y se intensificará el viento en zonas costeras, con rachas que también podrían ubicarse entre 60 y 90 km/h.

En el norte, el panorama será similar, con mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. Se esperan lluvias y tormentas desde la mañana, acompañadas de neblinas. Hacia la noche continuarán las precipitaciones, con probables tormentas y vientos del oeste con rachas de hasta 40 km/h.

El organismo advierte que las condiciones de inestabilidad se mantendrán a lo largo de toda la jornada, con especial atención en las ráfagas intensas de viento y la actividad eléctrica asociada a las tormentas.

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