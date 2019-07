El desafío del PI de cara a elecciones de nacionales: ¿dónde pararse?

El domingo 30 de junio en la mañana Pablo Mieres fue a votar al colegio Adoratrices. Mientras saludaba a las autoridades de la mesa, el improvisado cuarto secretó se desplomó y el candidato del Partido Independiente (PI) fue al auxilio. La caída del cuarto secreto fue una premonición de lo que pasaría horas después: los independientes obtuvieron un magro resultado en las internas, en las que consiguieron 2.015 votos.

Aunque no había competencias por la candidatura, la cifra fue inferior a la de 2014, cuando la votación fue casi el doble, con 3.895 adhesiones. Además, otros partidos que tampoco tenían competencia por la candidatura arrasaron en las urnas, como el caso de Cabildo Abierto, el partido del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, que recogió casi 47 mil votos en su primera contienda electoral.

Para la socia y directora de Cifra, Mariana Pomies, el PI debe compararse con sí mismo en las pasadas internas y ahí “empeoró su votación”. Sin embargo, aclaró en diálogo con El Observador que los partidos que no tienen internas son “mucho menos atractivos” en la instancia de junio y que el PI, consolidado ya como agrupación -a diferencia de Cabildo Abierto- no necesitaba marcar presencia. Además, consideró que el quiebre de La Alternativa, el espacio socialdemócrata integrado por Esteban Valenti, Fernando Amado y José Franzini Batlle, también infuyó. De ese acuerdo solo quedó en pie el apoyo de Avanza País, de Franzini Batlle.

El jueves, durante la presentación del periodista Gerardo Sotelo, Mieres remarcó que la campaña electoral del PI recién estaba empezando. En diálogo con El Observador, el senador reafirmó la idea. “Ese día mientras los demás partidos bajaban sus carteles nosotros subíamos los nuestros. Ya hay unos 17 en la ciudad que se van a ir viendo cada vez más”, aseguró. Además, el PI sigue con la agenda de actos y en los próximos días las nuevas incorporaciones, Gerardo Sotelo y Mónica Bottero, empezarán a recorrer el país.

A pesar de que para los independientes la campaña recién empieza, tanto Mieres como el diputado por Canelones, Daniel Radío, manifestaron a El Observador que esperaban una votación mejor. Ambos le quitaron dramatismo a la votación de las internas y aseguraron que, en el caso del PI, esto no suele ser un anticipo de octubre.

El politólogo Adolfo Garcé señaló recientemente a Radio Carve que el PI votó “muy mal” y que se presenta como una “incógnita”, en la que no está claro si Mieres renovará en su banca en el Senado. “En el fondo lo que hay, dicho con respeto -y no sé si tengo razón-, es una estrategia que no es clara para los electores. La estrategia de primero sacó muchos votos y después veo con quién acuerdo, que es la que vienen llevando, confunde a los electores en un punto clave. Al final de cuentas, ¿de qué lado está?”, explicó Garcé. Para el diputado Radío, sin embargo, el desafío no es mantener la bancada sino ampliarla en las nacionales.

Teniendo en cuenta la forma en la que quedó conformado el espectro político, Mieres y sus correligionarios deberán definir muy bien la estrategia de cara a octubre, según Pomies.

Sin embargo, alertó que podría ser contraproducente que en los próximos meses los independientes se corran “demasiado” al centro o que se peguen a los demás opositores. “Tengo que tener un incentivo muy fuerte para votar a un chico que se parece mucho a los colorados y blancos”, manifestó la socia directora de Cifra. Consultada sobre si esto ya no sucedió, teniendo en cuenta las últimas incorporaciones y los mensajes políticos que ha dado el PI, Pomies aseguró que eso se podrá medir en las próximas encuestas, que hasta ahora estaban focalizadas en las internas. Pese a definirse de centro izquierda, en el PI han dejado claro que consideran que es necesario un cambio de gobierno para el período 2020-2025, y aunque hablan de un gobierno de coalición no dicen con claridad a quien apoyará en el balotaje.

Una vez superadas las primarias, tanto el colorado Ernesto Talvi como el nacionalista Luis Lacalle Pou hablaron de una coalición de partidos rumbo a octubre. Y en ella incluyeron al PI. “Nosotros somos parte de la oposición. Lo que pasa es que hay distintas oposiciones”, argumentó Mieres. Con Talvi captando parte de su electorado y otros jugadores nuevos en el tablero político, los independientes enfrentan una elección desafiante.