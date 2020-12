El desempleo subió levemente a 11,2% en octubre aunque el empleo mejoró

La tasa de desempleo aumentó dos décimas en octubre con respecto a setiembre y llegó al 11,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística difundidos este martes. En Montevideo la tasa se mantuvo en 9,6% y en el interior llegó 12,3%.

A su vez, hubo una recuperación del empleo ya que esta tasa aumentó cuatro décimas con respecto al mes anterior y se ubicó en 54,5% en comparación a la cifra de setiembre, que fue de 54,1%. En Montevideo la cifra fue de 56,8% y en el interior del país de 53,1%. Por su parte, la tasa de actividad aumentó seis décimas respecto a setiembre y se ubicó en 61,4%. Es decir, más personas se volcaron al mercado laboral durante octubre, lo que explicó el leve repunte que mostró la tasa de desocupación.

La cifra del desempleo en mujeres es mayor a la de hombre. Según la estimación del INE, un 14,2% de las mujeres están desempleadas y un 8,6% de los hombres.

Uno de los indicadores que mide el INE es la incidencia del teletrabajo durante la emergencia sanitaria. Esta cifra volvió a subir en octubre, luego de llegar a su nivel más bajo desde abril en setiembre. En este mes un 7,8% de los ocupados declararon haber realizado teletrabajo en la semana anterior, lo que representa 0,3 puntos porcentuales superior con respecto al mes anterior.

Por último, se estimó un promedio de 33,8 horas efectivas de trabajo semanal de los ocupados por su trabajo principal. Entre los meses que comprenden la emergencia sanitaria la evolución del promedio de horas efectivas de trabajo semanal de los ocupados es el siguiente: marzo 33,8 horas, abril 25,5 horas, mayo 28,4 horas, junio con 30,6 horas, julio con 31,9 horas, agosto con 32,3 horas y setiembre con 33,2 horas.

Pese a que el índice de desempleo es de 11,2%, en el gobierno esperan que esa tasa llegue a un máximo de entre 13% y 14%, según planteó el director nacional de Empleo en una entrevista con El Observador.

"El índice mide las personas que están buscando empleo y no lo consiguen. Cuando uno mira la tasa de personas ocupadas, lo que se ve es que hay entre 80 mil y 100 mil personas menos ocupadas que en febrero, pero ese grupo hoy no está buscando empleo y se supone que en algún momento esas personas van a buscarlo. Probablemente quizás alguna parte de ellos hoy está en el seguro de paro o hay alguna otra razón por la que no están buscando, yo creo que en algún momento eso se va a reflejar y va a aumentar, pero no sabría decir cuándo", dijo.