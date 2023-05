El día en que un ejercicio militar de la OTAN casi desata una guerra nuclear

En 1983, un ejercicio anual de la OTAN casi desencadenó el estallido de la guerra entre el bloque occidental y la URSS, cuando la falta de comunicación llevó al gobierno soviético a creer que Occidente estaba organizando una invasión.

Able Archer fue el nombre de un ejercicio militar anual en el que participaron miles de soldados y equipos militares. El objetivo del ejercicio era simular una escalada en un conflicto entre los países de la OTAN y la URSS, que culminó en la simulación de un ataque nuclear coordinado.

Fue la culminación de las maniobras de Autumn Forger que involucraron a 100.000 personas, unas 16.000 de las cuales volaron desde los Estados Unidos según The Atomic Heritage Foundation. El ejercicio fue diseñado para terminar con un ataque nuclear simulado luego de una invasión teórica del Pacto de Varsovia en Europa Occidental.

Aunque la Unión Soviética sabía que el evento anual iba a tener lugar, en 1983 Able Archer difería en muchos aspectos de los ejercicios anteriores.

Primero, hubo largos períodos de silencio de radio, así como mensajes encriptados entre las fuerzas de la OTAN.

En segundo lugar, las fuerzas imaginarias se pusieron en alerta máxima e incluso hubo informes de misiles falsos que se sacaron de los hangares con ojivas ficticias.

Finalmente, altos funcionarios estuvieron involucrados, como el canciller alemán Helmut Kohl , la primera ministra británica Margaret Thatcher, e incluso el propio presidente Ronald Reagan fue programado para participar, aunque más tarde se retiró, según la BBC.

En la preparación para el ejercicio Able Archer de 1983, en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, los países del Pacto de Varsovia se habían vuelto cada vez más alertas sobre el potencial de un ataque nuclear estadounidense.

En 1981, Ronald Reagan se había convertido en el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos y rápidamente demostró un agresivo enfoque hacia la URSS. En marzo de 1983, solo unos pocos meses antes de Able Archer, Reagan se refirió a la Unión Soviética como un "imperio del mal", y anunció su intención de construir el escudo antimisiles conocido como Star Wars.

Ademá, ese mismo año, Estados Unidos desplegó misiles nucleares Pershing II en sus bases en Alemania Occidental, capaces de alcanzar un objetivo soviético en menos de 10 minutos.

Como resultado de esta amenaza y el temor de un ataque nuclear, la KGB creó el Proyecto RYaN (Raketno-Yadernoe Napadenie-Ataque con misiles nucleares), destinado a anticipar las amenazas de un ataque contra la URSS y elaborar y coordinar respuestas.

"La comunidad de inteligencia soviética todavía estaba traumatizada por no anticipar el ataque alemán en 1941 y estaba decidida a no ser tomada por sorpresa nuevamente", escribió el coronel Robert E Hamilton en su artículo Able Archer, Lessons from the 1983 War Scare.

Además de utilizar métodos de inteligencia tradicionales, incluidos agentes humanos, RYaN también utilizó computadoras en un intento por monitorear los indicadores tanto de la OTAN como de los Estados Unidos de que un ataque nuclear era inminente.

En setiembre de 1983, se produjo un incidente que seguramente jugó un papel en la actitud posterior de la dirigencia militar soviética ante las maniobras de la OTAN.

El día 26, el Sistema Satelital de Alerta Temprana soviético registró una advertencia de que cinco misiles Minuteman estadounidenses se dirigían a suelo ruso, pero el coronel Stanislav Petrov, un oficial de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas de servicio en el centro de comando del sistema de alerta temprana sospechó que estas advertencias de ataques con misiles eran falsas alarmas. Decidió esperar a que se corroborara la evidencia, de la cual no llegó ninguna, en lugar de transmitir inmediatamente la advertencia a la cadena de mando. La investigación del sistema de alerta por satélite determinó más tarde que el sistema había funcionado mal.

"1983 fue un año extremadamente peligroso en el que una serie de eventos elevaron seriamente la temperatura entre Oriente y Occidente", dijo el historiador Taylor Downing a la revista All About History. "Uno de los más obvios fue el derribo de un avión civil coreano, el vuelo KAL 007, por un avión de combate soviético después de que se había desviado de su curso unas 350 millas y terminó cruzando el espacio aéreo soviético sobre un área militar sensible”.

"Reagan no podía creer que esto fuera un caso de identidad equivocada, un trágico accidente que causó la muerte de 269 personas inocentes", continuó Downing. "Llamó a la Unión Soviética 'un estado terrorista' que no mostró consideración por la vida humana. Argumento que en este punto la Guerra Fría casi se intensificó cuando algunos en Washington exigieron una represalia militar contra la Unión Soviética".

A medida que las tensiones entre las dos partes comenzaron a aumentar, también lo hizo el peligro de un posible conflicto nuclear. De acuerdo con la estrategia de Destrucción Mutuamente Asegurada, si esto ocurriera, ambos lados se aniquilarían entre sí.

"Cuando las situaciones son tan tensas, siempre es posible que un lado malinterprete lo que está haciendo el otro lado", dijo Downing. "Al final, la seguridad de todos los sistemas nucleares depende del factor humano: es un político o un líder militar quien finalmente tiene que responder a las amenazas percibidas o reales y presionar el botón nuclear. Entonces, no importa qué tan sofisticados sean los sistemas a prueba de fallas. son, depende de una persona tomar la decisión final, y todos los humanos son falibles".

Cuando el ejercicio Able Archer comenzó el 7 de noviembre de 1983, la respuesta soviética no tuvo precedentes.

El 8 de noviembre, se envió un telegrama de emergencia a las residencias de la KGB informándoles que las fuerzas de la OTAN habían sido puestas en alerta máxima. Los funcionarios soviéticos temían que un ataque nuclear fuera inminente.

Se suspendieron todas las operaciones de vuelo que no eran de naturaleza de recopilación de inteligencia y se llevaron las armas nucleares a las unidades previstas de lanzamiento.

Los aviones en Polonia y Alemania Oriental fueron inmediatamente cargados con bombas, 70 misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) SS-20 puestos en alerta máxima y submarinos nucleares fueron enviados bajo el hielo del Ártico, donde no serían detectados por los sistemas de radar y sonar estadounidenses. No fue sino hasta el 11 de noviembre, al final de Able Archer 83, que los funcionarios soviéticos ordenaron que sus fuerzas nucleares se retiraran.

Pasaría algún tiempo antes de que los oficiales de inteligencia de Estados Unidos comprendieran el alcance del temor a la guerra por parte de la URSS. A pesar de que el desertor Oleg Gordievsky informó tanto al MI6 como a la CIA sobre el alcance de los preparativos que había desatado el ejercicio de la OTAN, solo la agencia británica le creyó. Después de ser informada, Margaret Thatcher ordenó a sus funcionarios que "consideraran urgentemente cómo abordar a los estadounidenses sobre la cuestión de posibles malentendidos soviéticos sobre un ataque sorpresa de la OTAN", según el sitio web sobre temas de seguridad Unredacted.

En 1990, la Junta Asesora Extranjera del presidente Reagan elaboró un informe de alto secreto titulado "La alarma de guerra soviética" que deja en claro la amenaza planteada por Able Archer, afirmando que Estados Unidos estuvo en “en los hilos cruzados de una mira”.

El general Yesin, un operador de misiles SS-20 dirigidos a Europa occidental, declaró años después que "sabíamos que la OTAN estaba haciendo un ejercicio, aunque no podíamos eliminar por completo la posibilidad de que se pudiera realizar un ataque nuclear", informó Gordon Barrass. en un artículo de 2016 para Taylor Francis Online.