El dólar bajó en Argentina y en Uruguay el BCU debió vender para aplacar la suba

El dólar subió levemente este jueves en el mercado local, en una jornada de mayor calma para las economías emergentes. La divisa se negoció en el promedio interbancario a $ 36,198, un valor 0,13% superior al de la sesión anterior.

En la jornada hubo operaciones por US$ 28,2 millones y el Banco Central (BCU) volvió a intervenir para suavizar la volatilidad con ventas contado en el mercado spot por US$ 12 millones. También colocó dólares a futuro por US$ 3 millones.

En la pizarra al público del Banco República, la divisa no tuvo grandes cambios y se negoció a $ 35,45 para la compra y $ 36,95 para la venta. Y en las pantallas de los cambios privados el dólar cotizó en la franja de $ 35,15 a la compra y $37,15 para la venta.

Argentina

Por otra parte, en Argentina el dólar minorista frenó la fuerte suba que mostró desde el lunes y retrocedió 4 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde cerró a 59 pesos luego de haber cerrado a 63 pesos el miércoles, y tras llegar a tocar un piso de 55 pesos en el arranque de la rueda.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los 59,71 pesos una baja de 2,46 pesos.

La caída fue producto una mezcla de señales. Las políticas, tras el diálogo entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, a lo que se sumaron las económicas con las declaraciones de Emmanuel Fernández Agis, asesor de este último quien habló sobre el rumbo que tomaría la economía en caso de ganar en octubre el Frente de Todos.

Por el lado financiero, el BCRA obligó a los bancos a que vendan dólares para tratar de estabilizar al mercado. Por norma, hace que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

Las entidades tienen un límite de posición en moneda extranjera del 5% de su patrimonio que se mantiene sin cambios, ahora hay un sublímite del spot de 5%. La decisión busca así generar más oferta en momentos de aumento fuerte de la demanda.

Esto generó que el peso argentino se apreciara casi 5% y fuera la moneda emergente con mejor desempeño, luego de tres ruedas en las que cayó 24,33%. "El mercado se está estabilizando. Un arranque de 8 pesos abajo fue mucho y luego buscó un precio más real", explicó un operador.

En Wall Street el Dow Jones cerró con suba de 0,39%, el Nasdaq perdió 0,09% y el S&P ganó 0,25%

(Con información de Reuters y El Cronista)