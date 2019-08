El dólar cortó su racha bajista y avanzó 1,6% en la semana

Luego de encadenar tres semanas consecutivas a la baja, el dólar mayorista recobró impulso y cerró con un avance semanal de 1,6%. El billete verde se negoció en el promedio interbancario a $ 34,736 este viernes con un aumento 0,4% en promedio, mientras que la última operación a través de Bevsa de pactó a $ 34,70. En total se operaron US$ 16,5 millones, y no hubo intervención del Banco Central (BCU). En esa jornada, Uruguay no acompañó la tendencia global de debilitamiento de la moneda estadounidense.

En la pizarra el público del BROU el dólar subió cerró este viernes 10 centésimos por encima de la cotización del jueves con una precio de $ 33,95 para la compra y $ 35,45 para la venta. Así en la semana el billete verde se valorizó 50 centésimos en la venta la pizarra al público. El dólar había cerrado julio con una caída de 2,4%, pero ahora parece insinuar un comportamiento opuesto en el arranque de agosto.

Por su parte, en Argentina el dólar profundizó la tendencia alcista y avanzó 30 centavos en la última rueda de la semana, producto de un mal clima internacional que se extiende tras la decisión de la Fed, la guerra comercial y la presión que impone al mercado local la cercanía de las PASO (elecciones primarias). Así, el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los 45,87 pesos argentinos, 32 centavos arriba del jueves. En el mercado mayorista, el billete mostró un comportamiento similar y se colocó en los 44,65, lo que representa un alza de 30 centavos. En tanto, en Brasil, el dólar subió 1,15%, a 3,89 reales este viernes.

En el exterior se debilitó

El dólar cayó este viernes porque un crecimiento del empleo más lento en Estados Unidos en julio y la tensión entre Estados Unidos y China podría dar argumentos a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés nuevamente en septiembre.

Los empleos no agrícolas aumentaron en 164.000 en julio, menos que en el mes anterior y los salarios subieron modestamente, informó el Departamento de Trabajo.

El informe se conoce un día después de que el presidente Donald Trump anunció más aranceles a bienes chinos, de un 10% a importaciones por valor de US$ 300.000 millones a partir del 1° de septiembre, una medida que llevó a los mercados a asumir casi con seguridad que la Fed bajará sus tasas de septiembre.

El dólar cayó un 0,76% a 106,5 yenes, mientras que contra el euro se debilitó un 0,22%, a 1,1099 dólares. El franco suizo se fortaleció un 0,83% a 0,9818 unidades por dólar.

"A fin de cuentas, (el reporte de nóminas) es probablemente un número ligeramente negativo para el dólar porque creo que la totalidad del informe apoya los argumentos para que la Fed baje los tipos (de interés) en septiembre", dijo Greg Anderson, estratega de BMO Capital Markets.

La Fed recortó el miércoles sus tasa de interés por primera vez desde 2008. El presidente del banco central Jerome Powell dijo que la decisión era un ajuste de política de mitad de ciclo para proteger la expansión del país de la desaceleración económica que ocurre fuera de sus fronteras.

La tensión comercial es "un factor más que conduce a la fortaleza del dólar", dijo Anderson. Esos aranceles en particular aún no habían sido implementados por Washington porque afectan a productos fabricados por firma estadounidenses en China.

"Esta ronda en particular contraerá las ganancias de las compañías estadounidenses, aumentará los precios de los bienes de consumo en los Estados Unidos, pero su fin es obligar a esas compañías a tener sus cadenas de suministro fuera de China".

Con Reuters y El Cronista