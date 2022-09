El domicilio que no era y dudas sobre cómo lo supo: así fue la detención de Astesiano

La orden de detención que libró la Justicia para Alejandro Astesiano el domingo 25 de setiembre decía su domicilio. Pero él, según presume la fiscalía, pudo saber antes lo que se avecinaba. Ese día se coordinó que lo fueran a detener a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde lo esperaba el director de Inteligencia al presidente Luis Lacalle Pou y a su custodio que regresaban de las vacaciones del mandatario. El jerarca policial le informó a Lacalle del motivo de la orden de detención y se lo llevaron cerrando el periplo que había comenzado el día anterior.

Cuando el presidente y Astesiano aún estaban en Costa Rica, el sábado 24 de setiembre, la fiscalía pidió al juzgado de turno una orden de allanamiento y de detención. La jueza Dolores Sánchez les pidió que fundamentaran la relación entre Astesiano y la banda que falsificaba pasaportes para poder otorgarles el pedido, cosa que el Ministerio Público hizo y por eso concedió la solicitud.

Al otro día, la fiscalía le manifestó a Sánchez que descubrieron que Astesiano ya no vivía en esa dirección y le actualizaron el domicilio, dijeron fuentes judiciales a El Observador. Pese a eso, no se lo detuvo allí, si no en la residencia presidencial. Una vez que se libra una orden de detención, se puede retener a la persona en el lugar que se la detecte, no es necesario que sea en su domicilio.

En la audiencia de formalización, la fiscal Gabriela Fossati dijo –según informó TV Ciudad y confirmó El Observador– que, en el medio, Astesiano borró todos los mensajes que tenía con el escribano Álvaro Fernández, también imputado en la causa. "No se sabe si es que tuvo conocimiento o no de la investigación, se agotaron todas las medidas para que fuera reservado pero todos sabemos, quienes estamos en el sistema que a veces no alcanzan los esfuerzos para que la situación se logre", expuso Fossati.

Su abogada, Virginia de los Santos, señaló en audiencia que él nunca se opuso al inicio de la investigación y se puede ver, por ejemplo, "en que él mismo se presentó", según el audio al que accedió El Observador. "Si el señor hubiera querido evadirse o impedir el desenvolvimiento del proceso, cuando ayer (por el 25 de setiembre) es informado por Inteligencia que estaba siendo esperado para su detención... Él mismo le dijo que aguardaran en la casa de Reyes y cuando él llegó se puso a disposición de fiscalía", complementó su codefensa, María Noel Rodríguez Nader.

La fiscal Fossati matizó que Astesiano se presentó allí porque no sabía el motivo por el que Inteligencia lo estaba esperando. "Tiene toda la información de todas las personas del país. "Tiene una situación de privilegio, es una persona que tiene toda la información de todas las personas del país. Ha estado junto al presidente de la nación y fíjese que ni siquiera el presidente de la nación imaginaba una situación de esta naturaleza. Tiene contactos con todos los políticos...", reveló la fiscalía.

El modus operandi era el siguiente: primero contactaban a los rusos, luego adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte.

El escribano Álvaro Fernández gestionaba las partidas, indicaba los pasos a seguir y oficiaba de gestor. Alexey Slivaev intervenía como traductor y gestor: conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartiría con el escribano. Así, adulteraban partidas rusas originales, inscribiendo como hijos de uruguayos a ciudadanos rusos, y les indicaban cuándo debían presentarse en DNIC.

Astesiano, el custodio de Lacalle Pou, aportaba los contactos con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos que organizaban los trámites. La investigación comprobó que formaba parte del grupo al menos desde fines de agosto de 2021 y que incluso llegó a tener reuniones con los otros dos integrantes en su oficina del piso 4 de la Torre Ejecutiva.