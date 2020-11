El drama de la niña argentina con cáncer a la que no dejaron llegar a su casa por los cierres provinciales por covid-19

La historia de Abigail Milagros Jiménez sigue conmocionando a Argentina.

La pequeña de 12 años, que sufre desde los seis un extraño cáncer llamado Sárcoma de Ewing, fue trasladada en un avión sanitario a la capital federal en un largo itinerario lleno de vicisitudes y dolor, que ya dejó una imagen, que por lo dramática se hizo viral.

Todo comenzó el pasado 16 de noviembre cuando su padre la llevó en brazos para cruzar la frontera de Tucumán con Santiago del Estero, la provincia donde vive la familia, tras serle impedido el ingreso vehicular.

Un policía en estricto, terco e indolente en el cumplimiento de su servicio les prohibía entrar de regreso a Santiago del Estero por carecer de la documentación que acreditara por qué habían salido.

Diego Jiménez y su esposa Carmen, los padres de Abigail, habían salido el lunes de la semana pasada muy temprano hasta el Hospital de Niños de Tucumán para que su hija pudiera realizarse su tratamiento. Al regreso a la localidad de Termas de Río Hondo, apareció el policía en el límite fronterizo y los retuvo durante dos horas, bajo un sol inclemente y en un paraje rodeado de moscas e insectos, según cuenta Infobae.

Los padres tenían que probar la "urgencia" del viaje para ser autorizados: más allá de mostrar a su hija, sometida a permanentes cuidados desde que a los seis años le tuvieron que practicar un transplante de fémur. El cáncer de Abigail reapareció y agaravó su vida cotidiana.

"Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, le dijo el padre al uniformado que, a su vez, le pidió calma, cómo se observa en el video

"Me voy a llevar a mi hija aunque sea caminando", replicó Jiménez, ya desesperado.

La imagen del padre con su hija en brazos caminando kilómetros golpeó las redes sociales y obligó a disculparse al gobernador de Santiago del Estero. Fue una "lamentable sucesión de hechos y errores", dijo Gerardo Zamora, el mandatario regional.

El episodio dejó huellas en la pequeña Abigail. El lunes, mientras era tratada en el Centro Provincial de Salud Infantil, Cepsi, de Santiago del Estero , adonde había sido trasladada del Hospital de Termas, pesentó picos de fiebre y se descompuso.

Este martes llegó a Buenos Aires, donde será atendida, en una consulta especial, en el Hospital Austral de la localidad de Pilar.