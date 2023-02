El durísimo comunicado de la Mutual de Futbolistas al club Cerro por haberes impagos

La directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, emitió un comunicado este viernes con relación a la situación del Club Atlético Cerro y su falta de pago en fecha, algo que según la gremial, se reitera todos los años.

En ese sentido, exigió e intimó a Cerro a cumplir las obligaciones contactuales y estatutarias a las cuales se encuentra obligado, teniendo en cuenta que "en los últimos años ELCLUB no ha habonado en tiempo y forma NINGÚN SALARIO".

Aquí se puede leer el comunicado:

"Desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y en estricto cumplimiento de nuestro estatuto en cuanto a la defensa delos intereses de nuestor asociados, en todo aquello que concierne a su actividad deportiva profesional, expresamos nuestra PROFUNDA PREOCUPACIÓN Y ABSOLUTA DISCONFORMIDAD (las negritas y las mayúsculas son originales del comunicado) con el incumplimiento salarial en el que incurre el Club Atlético Cerro con sus futbolistas", comienza expresando.

Y continúa: "La referida institución, amén de las reiteradas gestiones realizadas por nuestro gremio, persiste en su accionar absolutamente contario a lo que dispone el estatuto del futbolista profesional.

A saber: en los últimos años el CLUB no ha abonado en tiempo y forma NINGÚN SALARIO, lo que conlleva a que los futbolistas se vean en la obligación de tener que reclamar el pago ante los Tribunales correspondientes, debiendo atenerse a los plazos y procesos arbitrales para poder percibir su salario, que es su sustento de vida".

Además expresa: "Esta situación persiste hasta el día de la fecha, siendo que a 24 horas de iniciar un nuevo campeonato, los futbolistas de C. A. Cerro, aún no han cobrado los salarios de noviembre y diciembre, -salarios que cobrarían recién antes de iniciar el Torneo Intermedio-, a pesar de haberlos reclamado en tiempo y forma. En el día de ayer y a los efectos de poder competir, el C. A.Cerro, depositó en la AUF lo correspondiente a los meses de setiembre y octubre. No vamos a permitir que se se sigan vulnerando los derechos de los futbolistas.

Es por esto que EXIGIMOS E INTIMAMOS AL CLUB ALTÉTICO CERRO A CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ESTATUTARIAS A LAS CUALES SE ENCUENTRA OBLIGADO".

Aquí se puede ver el comunicado: