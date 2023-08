El duro comunicado de Carmela Hontou a Lacalle Pou por recibir a Fernanda Sosa: "me duele"

La diseñadora Carmela Hontou, conocida también por haber sido una de las primeras pacientes de covid-19 en Uruguay, publicó en sus redes sociales un duro comunicado contra el presidente Luis Lacalle Pou, luego de que este se reuniera en la residencia de Suárez y Reyes el pasado viernes —día de su cumpleaños— con la modelo Fernanda Sosa, con motivo de su futura participación en el Bailando de Marcelo Tinelli.

Sosa había comentado en varios medios que era "fan" del presidente y que sería recibida en la residencia presidencial el día de su cumpleaños.

"Fui la primera que le cantó Happy Birthday, Mr. President" (feliz cumpleaños señor presidente, en inglés), emulando a Marilyn Monroe, en la recordada noche en que le cantó al entonces presidente John F. Kennedy, declaró luego de la visita.

Este fin de semana, la diseñadora Carmela Hontou subió un posteo en su cuenta de Instagram en donde se pregunta "¿Por qué recibió a una participante del programa de Marcelo Tinelli?", y reclamó que en distintas ocasiones solicitó una audiencia personal con el mandatario, que no le fue concedida.

"Me duele que jamás se hubieran (sic) preocupado de esta ciudadana que tristemente señalaron con el dedo acusador", criticó Hontou, que anteriormente ya se había quejado públicamente por haber sido señalada como la propagadora del virus en Uruguay.

"Espero que puedas reflexionar sobre lo que me ha ocurrido, y pedirte que si tenés tiempo para recibir a una modelo, lo tengas para esta ciudadana", dispara la diseñadora en el comunicado.

Desde el estudio de abogados que asesora a la diseñadora han facilitado a El Observador el texto completo, que se reproduce a continuación tal cual fue escrito por Hontou:

Cuqui, antes que nada feliz cumple, soy educada y siempre te valore y respeté, y te consideraba una persona amiga, ¡por eso me vine especialmente a darte mi voto!

Pero no puedo creer que he esperado un llamado tuyo como ser humano, más allá que sos el presidente de mi país, que me uso como chivo expiatorio y nada hicieron por mí, cuando todo fue una grosera mentira y hoy pienso que hasta orquestada.

Te he mandado varios mensajes por intermedio de tu adorada madre, necesito solicitar una audiencia y poder hablar frente a frente. He pasado muy mal con esta injusta situación y vengo a Uruguay solo por mis hijos y nietos, Fran acaba de tener un varón de 1 mes. Me duele que nunca hayas podido llamarme y haber escuchado mi dolor, encima de boca de tus ministros del Ministerio de Salud Pública diciendo “Vector Carmela", siguiendo con el espantoso estigma del que fui objeto públicamente. Pero para sorpresa hoy recibís a una modelo, con el único mérito de estar en el Bailando con Tinelli.

Me duele que jamás se hubieran preocupado de esta ciudadana que tristemente señalaron con el dedo acusador. Tú, y tu familia conocen muy bien mi trayectoria, laburante, creativa, empresaria en Punta del Este, que apostó todo lo que tenía a potenciar una pequeña empresa que tuve que cerrar, y que apuntaba a la excelencia de un producto exigido en el mundo entero para un cliente que necesita el balneario para crecer a nivel turístico, como son las grandes plazas en el mundo, donde están acostumbrados a un producto de calidad internacional.

Jamás pensaron el daño moral, psíquico, y profesional, que resultó de esta estigmatización general basado en burdas mentiras. Me enfermé, estuve internada varias veces, casi muero, pero además de que tuve que cerrar las operaciones en Uruguay, estuve amenazada, y también la encargada del local.

He intentado poder hablar con (el canciller Francisco) "Pancho" Bustillo, que tampoco me recibió, y me conoce desde hace décadas. Mi estado de salud es complejo, y hay días que el dolor físico solo con morfina lo tratan los especialistas, pero el dolor del alma, del corazón sigue tan profundo que cuando estoy acá no salgo de mi casa por lo miedos, porque hay mucha gente que siguen pensando que fui yo la que traje el virus al país. Cuando tú y yo sabemos que no es cierto, y sería justo que lo dijeran oficialmente, y se disculparan de haber dicho ese espantoso término: ¨Vector Carmela¨.

Por si no lo sabías tuve que cerrar los 3 locales, cosa que hicieron colaboradores y mis abogados, porque yo estaba internada tratando de curarme no solo del Coronavirus sino de mi parte psíquica y emocional.

Espero que puedas reflexionar sobre lo que me ha ocurrido, y pedirte que si tenés tiempo para recibir a una modelo, lo tengas para esta ciudadana.