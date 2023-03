La dura carta de Carmela Hontou a tres años del covid-19: "Periodistas y funcionarios me fusilaron con el dedo acusador"

La diseñadora Carmela Hontou compartió este lunes una carta en el aniversario del inicio de la pandemia en Uruguay –el 13 de marzo de 2020–. En el texto volvió a reflexionar sobre las acusasiones que recibió sobre provocar la expansión del covid-19 en Uruguay, y la cobertura mediática asociada, después de llegar de Europa con síntomas de Covid e ir un casamiento de 500 personas, punto que algunos llamaron "vector Carmela".

"Cada 13 de marzo lo recordaré como el peor día, pero también como el día que debo poner el mayor esfuerzo, porque sigo más viva que nunca y entendiendo que es un aprendizaje y vendrán nuevos desafíos", se lee en la carta que subió a su cuenta de Instagram.

Hontou apuntó contra "periodistas, comunicadores, funcionarios de gobierno, personas" y "muchos" que la "conocían de toda la vida" y que la "fusilaron con el dedo acusador".

En marzo de ese año surgió la versión de que Carmela Hontou había asistido a un casamiento con cerca de 500 personas luego de llegar de Milán, Italia, el 7 de marzo, antes de que se confirmara que era uno de los primeros cuatro casos positivos. En diálogo con Telemundo, no obstante, la mujer denunció que ella se había ofrecido a realizarse el examen para definir si portaba la enfermedad, pero señaló que el Ministerio de Salud Pública (MSP) demoró unos días en acceder a su pedido al no considerar de gravedad su caso.

Luego del casamiento, y una vez que Hontou se encontraba en cuarentena, la administradora del edificio donde vivía denunció que los hijos de la diseñadora de moda ingresaban "todos los días" al apartamento de su madre, y que luego seguían "haciendo su vida como si nada ocurriera estando en contacto con el resto de la población".

"Lo único cierto fue que me contagié", aseguró la diseñadora en la carta de este lunes. "Estuve tres veces al borde de la muerte, tuve que cerrar mi empresa que ese el sustento familiar, curarme y ver como continuar mi vida", continuó.

"Pasaron 3 años y luego de haber llorado mucho, y de tratamientos médicos, sigo adelante. No como si tuviera 40 años en mi profesión, sino que es empezar de nuevo, como cuando tenía 22", dice el texto.

En la carta de 2022, Hontou aseguró que llevararía a la Justicia a aquellas personas que mintieron o la difamaron por ser uno de los primeros casos.

"Me trataron de genocida, de nazi, de asesina y tantas cosas más que difícilmente pueda reproducir. Me denunciaron penalmente y fui sobreseída por falta de méritos", afirmaba en aquel texto. "Hubo groseras mentiras, audios viralizados de personas que no son amigas, pero que saben quién soy, burdos montajes con videos truchos, acusaciones cobardes y algunos vivos que aprovecharon para hacer música o para inaugurar un nuevo deporte: el de pegarle a Carmela".

Según Hontou, estas personas serían llevadas a la Justicia "para que se retracten, pidan disculpas, reparen en parte los daños ocasionados y se lleven una buena lección de este verdadero caso de linchamiento público".

Este lunes, indicó que confía "en que se hará justicia" y "deberá llegarle a cada uno" de los que la "difamaron".

"Hoy lo que más valoro es la vida, es volver a sentirme motivada para volver a crear, es un renacer que he ido construyendo luego de la oscuridad", contó.

Hontou señala elementos positivos de su vida en los últimos años, como haber sido abuela –y tendrá un nuevo nieto "en poco tiempo"– o las personas que el 22 de enero de 2022 fueron a darle su apoyo cuando volvió a presentar una colección "en el desfile de la parada 8 de La Brava (Punta del Este)".

Sin embargo lamentó la muerte en 2022 de su hermano, el caricaturista Fermín Hontou, conocido como "Ombú". "Él mismo me pedía que continuara mi vida, que no afloje, y es por eso que acepté volver a presentar una colección este verano", afirmó.

La diseñadora terminó la carta "con la esperanza que lo pasado sirva para que cada ser humano aprenda a no prejuzgar, a ser más empático con su prójimo, a ser solidario, y que este triste incidente que lleva mi nombre sea un aprendizaje para todos".