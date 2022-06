El duro cruce entre el Cacique Medina y Fernando Gago en pleno partido Racing-Vélez

El técnico uruguayo Alexander "Cacique" Medina perdió este jueves con su nuevo club, Vélez Sarsfield, en su visita a Racing de Avellaneda por 2-0 jugando como visitante por la Liga Profesional del Fútbol de Argentina.

En pleno encuentro, el Cacique se molestó porque el rival hacía tiempo para que corriera el reloj y su equipo iba perdiendo.

Primero le pidió a uno de sus jugadores que le reclamara al árbitro para que Racing dejara que Vélez repusiera la pelota.

Luego lo hizo con el cuarto árbitro a los gritos: "Ramiro, ¿cuánto hace que estamos ahí? ¿No quieren jugar?".

En ese momento, Fernando Gago, el técnico de Racing, lo escuchó y le contestó enseguida: "Sí, lo quiero jugar, lo quiero jugar. No es que no lo quiero jugar".

L. Carreño

Fernando Gago discutió con el Cacique

Medina comenzó entonces a dialogar con él a los gritos: "Vamos a darle continuidad al juego. ¿Cuánto va a estar tirado (un jugador de Racing) ahí? Dale, dejate de joder".

Gago le respondió: "No digas eso, no digas eso. No te equivoques...".

Y el Cacique remató con una frase tremenda: "¿No te gusta la dinámica a vos? ¿No te gusta la dinámica? Dale...".

Desde que Medina se hizo cargo de Vélez, el equipo disputó cuatro partidos ganó uno, empató otro y perdió dos.

Aquí se puede ver la discusión entre ambos técnicos: