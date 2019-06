El "efecto Sartori" sacude los cimientos de la interna nacionalista

La paz que había campeado en el Partido Nacional desde las elecciones internas de 2004 tardó 15 años en romperse pero, finalmente, la fractura vino de afuera y de la forma menos esperada. La llegada del multimillonario Juan Sartori convirtió en letra agonizante el lema del escudo blanco que dice "la unión nos hará fuerza" y en las últimas semanas la convivencia que habían logrado los principales líderes partidarios pasó a retiro.

"Se van a estrellar solos. Este 30 de junio se van a llevar la sorpresa de sus vidas", dijo anoche Sartori en referencias al resto de los precandidatos blancos a los que ha azotado desde que llegó al país. Antes los había acusado de vivir "en una burbuja" y de ignorar las necesidades de la gente.

Nada de esto parecía posible cuando en octubre del año pasado el semanario Búsqueda informó que Sartori sería precandidato por el Partido Nacional. Sartori comenzó su carrera política oficialmente en diciembre y comenzó a crecer al punto de que las encuestas de intención de voto lo ubican, a menos de un mes de las internas, en segundo lugar.

Más allá de algún ida y vuelta puntual entre precandidatos, a lo largo de todo este año los principales enfrentamientos blancos lo tienen como protagonista y los ejemplos más claros son las dos cartas que envió al directorio del Partido Nacional el dirigente Alem García. En ambas pidió que cesen los agravios a Sartori.

Las críticas nacidas entre correligionarios son "actos de absoluta irresponsabilidad" y representan un "grave atentado a la necesaria e imprescindible unidad partidaria", indicaba la primera y se solicitaba al "llamar al orden" a quienes lo critican "con insultos".

Este lunes la segunda carta llegó al directorio, de nuevo a través de García, y tuvo como foco un artículo de El País publicado este domingo en el que se informaba de un supuesto acuerdo entre dirigentes nacionalistas para "ignorar" al millonario con el objetivo de evitar su crecimiento electoral, algo que fue desmentido entre otros por Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

El equipo de Sartori consideró a ese acuerdo como "un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y (que) conmociona a la opinión pública". “El haber tomado la decisión de conspirar contra el derecho de los ciudadanos de tomar buenas decisiones basadas en el contraste de ofertas políticas y de la capacidad de los partidos de construir consensos es moralmente reprochable y políticamente muy inconveniente”.

El directorio nacionalista no llegó a ver la carta en su sesión. De hecho, la presidenta Beatriz Argimón aseguró que se enteró de que entregarían una carta porque vio a García y a Óscar Costa –otro de los principales dirigentes de Sartori- “a través del vidrio” que separa la sala donde sesiona el directorio del pasillo central de la casa del Partido Nacional. “La interna es siempre competitiva. Acá no hay ningún pacto. Hay estrategias que se van desarrollando de acuerdo a las prioridades de cada candidato. Vemos que cada uno está desarrollando una estrategia”, dijo Argimón a la prensa una vez concluida la sesión del directorio.

Minutos antes, García había dicho a la prensa que se acercaron hasta el directorio para “reclamar cordura, tranquilidad” y “por la unidad del partido”. “¿Cómo es posible que el directorio no tome cartas en el asunto?”, se preguntó.

Este domingo, el precandidato se refirió a los supuestos agravios y a sus competidores. "En eso sí que son expertos: ignoran el desempleo, ignoran la inseguridad, ignoran a ese uruguayo que no llega a fin de mes, al que no quiere salir más de su casa por la inseguridad, ignoran los problemas y así se encierran en la burbuja de la cual estamos todos cansados. Nosotros queremos parar este Uruguay de la ignorancia y los problemas y empezar a enfrentarlos y a resolverlos", dijo en Nueva Helvecia.

Su respuesta generó una contrarrespuesta de Larrañaga, quien le pidió que se rectifique. “Me parece que Juan Sartori se equivoca y ataca al Partido Nacional cuando ataca a los otros cuatro precandidatos diciendo poco menos que estamos en una burbuja. No merecemos una descalificación de esa naturaleza. Lo invito que rectifique ese camino de atacar al partido a través del ataque a cuatro precandidatos por el Partido Nacional”, dijo en declaraciones a Telemundo.

Las declaraciones de Sartori también generaron la respuesta del diputado y miembro del directorio nacionalista Pablo Abdala. “La construcción de la unidad es, ante todo, una actitud. Y es incompatible con el doble juego. No vale reclamar unidad y después agraviar a los otros, o andarse victimizando con conspiraciones falsas o inexistentes. Cuidemos al Partido Nacional”, indicó en su cuenta de Twitter. La idea de que Sartori se está victimizando es compartida por varios dirigentes nacionalista consultados por El Observador.

Figurita repetida

No es la primera vez que Larrañaga le responde a Sartori. Luego de que el dirigente García presentara la primera carta ante el directorio, en la que afirmaba que las “injurias” podían ser llevadas a la Justicia, el líder de Alianza Nacional intentó comunicarse por teléfono con el empresario pero éste pero no le respondió y luego se excusó diciendo que tenía la pantalla de su celular rota. Luego de esa llamada trunca, Larrañaga tuiteó: "Le pido a Juan Sartori que no anuncie denuncias penales a compañeros blancos. Los problemas internos del partido siempre los debemos arreglar los blancos. Los adversarios están afuera del Partido Nacional”, escribió.

Las críticas a Sartori vinieron también desde filas del grupo de intendentes. "Hay un candidato de nuestro partido que ha prometido medicamentos gratis para los jubilados. Es bueno y nadie está en contra, pero el mercado de medicamentos es de US$ 500 millones al año; el 50% de eso son medicamentos de personas de la tercera edad. ¿De dónde van a salir los 250 millones que supone entregar medicamentos gratis?", cuestionó Enrique Antía a principios de mayo luego de un acto, en relación a la propuesta de darle medicamentos gratis para jubilados.

En tanto, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que integra la agrupación de intendentes Mejor País se dijo a mediados de abril en diálogo con Radio Uruguay en referencia al millonario blanco que era "una irresponsabilidad ser candidato a la Presidencia de un país que no conoce".

Denuncia penal por fake news