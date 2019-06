El Partido Nacional denunciará en la Justicia campaña sucia contra blancos

Primero fue un pasaje falso de la biografía de Luis Lacalle Pou escrita por Esteban Leonís, después una serie de supuestas encuestas telefónicas con preguntas y afirmaciones tendenciosas sobre la interna blanca, a las que también se sumó un video apócrifo como si fuera de un medio estadounidense y una serie de historietas que se viralizaron por Whatsapp. La desinformación se instaló en la campaña y el último blanco contra el que apuntó fue el precandidato Jorge Larrañaga.

Este miércoles el senador se refirió al tema y repitió que con el Partido Nacional (PN) "no se jode". "No acuso a nadie ni me manejo con sospechas. Son cosas vergonzosas que no pueden suceder en el país y en democracia. Y no son compatibles con nuestro Partido Nacional", afirmó en una conferencia de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) este miércoles. El líder de Alianza Nacional también remarcó que el PN "no es un trapo de hace 15 días" y dijo que es el "partido de las leyes con 182 años de vigencia". "No vamos a aceptar cualquier cosa. No estoy acusando a nadie. Al que le quepa el sayo que se lo ponga", sentenció.

En las últimas horas trascendieron grabaciones en las que una operadora con acento mexicano hace preguntas y afirmaciones tendenciosas sobre la interna del Partido Nacional (PN). En la grabación a la que accedió El Observador la operadora resalta que Larrañaga está tercero en la interna de su partido y que no tiene "posibilidad alguna de ganar". Además, da al oyente una serie de respuestas para elegir qué debería hacer el líder de Alianza Nacional, si renunciar o seguir en la contienda. Y acto seguido ofrece una serie de cargos que podría asumir: vicepresidente, ministro del Interior o director de la Policía Nacional.

La presidenta del Directorio del PN, Beatriz Argimón, anunció el martes en Twitter que presentará una denuncia para que la Justicia investigue la procedencia y el origen de las llamadas.

"El Partido Nacional rechaza enfáticamente las campañas de desinformación en todas sus formas, como la ahora disfrazada de encuesta telefónica con un mensaje contra el compañero y precandidato Jorge Larrañaga", afirma una declaración firmada por Argimón.

El partido, según el escrito, presentará su lucha contra las noticias falsas y las campañas sucias referidas a los distintos precandidatos blancos porque no solo afecta al sistema político sino a la "sociedad en su conjunto".

El diputado blanco que apoya al precandidato Luis Lacalle Pou, Rodrigo Goñi, afirmó también que este miércoles le pedirá al fiscal de corte Jorge Díaz "medidas para facilitar la individualización de los responsables" y la convocatoria al Parlamento de las "empresas de redes".