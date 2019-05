El enfermero uruguayo que se convirtió en el mejor pastelero de España

Jorge Cabeza es uruguayo pero vive en Barcelona, España. Tiene 35 años, trabaja como enfermo de urgencias y cuidados intensivos, y hace unos días se convirtió en el mejor pastelero amateur de España tras ganar la primera edición en ese país del programa televisivo Bake Off, emitido por cadena Cuatro.

Jorge se alza con la victoria y con el título de mejor pastelero amateur de España. ¡Enhorabuena Jorge! 👏 #BakeOffFinal https://t.co/4x6lEoCELU — Cuatro (@cuatro) May 19, 2019

Para el uruguayo saber cocinar es un regalo: "parte de tu esencia, de lo que sos, lo estás compartiendo con alguien y para mí, ese es el secreto de la cocina”, se señala en la página web del programa.

Al obtener el primer lugar, Cabeza obtuvo 50.000 euros y tiene la ilusión de abrir una pastelería artesanal.

El uruguayo reconoció que empezó el concurso muy inseguro, y que entró pensando que solo no quería ser el primero en irse.

Considera que se "coló" en la final cuando nadie lo pensaba, al ir reviviendo, prueba a prueba "de las cenizas como el ave fénix".

"Subidas de tensión, piedras en el riñón, fiebre, mareos… Jorge se ha enfrentado a todo tipo de impedimentos, pero ha luchado hasta el último segundo y se ha convertido en el ganador de ‘Bake Off España’", así se describe la victoria del uruguayo en el sitio de Cadena Cuatro, tras una final en la que se jugó con ocho postres.

Que un uruguayo ganara la primera edición de Bake Off España "no estaba en los planes de nadie", dijo Cabeza al programa Tarde o temprano de Canal 12. Contó que su madre era repostera y se inició desde niño. Es también coach nutricional, por lo que hace unos años comenzó el proyecto Jorge Saludable, adaptando recetas e innovando. muchos videos se empezaron a viralizar. "Cada programa era un reto, había gente muy buena, fui avanzando. De repente me vi en la final y gané. Todavía no me lo creo. Me llamó el embajador de Uruguay muy emocionado", comentó. La idea es que Cabeza publique un libro de recetas saludables.