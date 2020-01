El enigma uruguayo: ¿qué jugador tiene la ropa o los championes de Kobe?

Pleno partido en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Emilio Taboada se arrimó al banco de Uruguay. Su pedido sorprendió a propios y extraños. El jugador uruguayo solicitó a los dirigentes que le sacaran una foto marcando a Kobe Bryant.

La anécdota pinta en cuerpo y alma lo que significó para los uruguayos enfrentar a las estrellas del Dream Team de Estados Unidos en el Torneo de las Américas del año 2007.

El técnico de aquel equipo, Alberto Espasandín, rememoró el pedido de Emilio. “Me acuerdo que lo estaba marcando Taboada y le pidió a los dirigentes que le sacaran una foto marcándolo. Realmente para nosotros fue una fiesta ese partido, jugar contra el Dream Team y realmente lo tomamos así, un partido muy light que era para disfrutar”, expresó Espasandín a Referí.

El video de aquel partido que los estadounidenses ganaron 118 a 79 permite ver que Kobe Bryant, la estrella de la NBA que perdió la vida el domingo en un accidente en un helicóptero, marcó a Nicolás Mazzarino y Emilio Taboada. Justamente en una acción de juego Taboada lo hamaca con las piernas y le tira convirtiendo un doble. En otra acción se ve cuando Leandro García Morales le baja una mano en una jugada donde Kobe terminó convirtiendo gol y falta.

Pero lo más sorprendente ocurrió al finalizar el partido. Todos querían la camiseta de los jugadores. Fernando Martínez encaró al banco y habló con un jugador. Enseguida se ve a Martín Osimani hablando con Jason Kidd que le señala el vestuario.

Lo cierto es que el propio entrenador de Uruguay reveló que, finalizado el juego, los jugadores de Estados Unidos invitaron a los uruguayos a su vestuario.

“Recuerdo que luego del juego los jugadores le pidieron que les dieran las camisetas y los invitaron al vestuario y fueron todos los uruguayos al vestuario de Estados Unidos y ahí todos los norteamericanos se sacaron los championes y les regalaron a los uruguayos toda la ropa. Sí, hasta los championes”.

¿Quién tiene la ropa de Kobe?

Trece años después el enigma sobre quién tiene los championes de Kobe se incrementa. Porque mientras algunos afirman que la camiseta la tiene Emilio Taboada, que fue el encargado de marcar a Bryant, otros como Fernando Martínez reveló que los estadounidenses no regalaron las camisetas.

Antes del partido se pusieron de acuerdo en que cada uno iba a pedirle la camiseta al jugador que les tocaba marcar. “No íbamos a ir a pedirles todos la camiseta a Kobe”, expresó el Bicho Luis Silveira a Referí. Y señaló que quien lo tuvo que marcar fue Emilio Taboada, quien cree que se quedó con su camiseta.

AFP

Emilio Taboada intentó ser contactado por Referí pero no atendió el requerimiento. Su hermano Leandro, dijo que Emilio no tiene la camiseta ni los championes de Bryant. El domingo, después del accidente Emilio cambió su foto de Twitter con una incidencia en la que está marcando a Kobe con la 5 de Uruguay en aquel partido de Las Vegas.

Sin embargo, el Enano Fernando Martínez dijo a Referí que “no nos dieron las camisetas ellos. Ninguna. Pero lo demás lo regalaron todo. Las medias, los championes, las muñequeras”.

Leonardo Carreño

El base de Goes agregó otro dato que aumenta el misterio: “No sé si Kobe regaló sus championes. Recuerdo de algunos, pero de Kobe no recuerdo”.

El pívot Esteban Batista, quien defendió a Atlanta Hawks en la NBA, reveló que en Estados Unidos no se estila cambiar la camiseta. Los jugadores regalan las botas de básquet firmadas.

“Cuando me avivé empecé a manguear championes por todos lados”, dijo Batista. En su colección reúne los de Chauncey Billups, Manu Ginóbili, Tim Duncan, Vince Carter o Kevin Garnett, según reveló el actual jugador de San Lorenzo, campeón el pasado fin de semana del Súper XX argentino.

Como se puede apreciar, 13 años después de aquel partido, las versiones de los uruguayos son encontradas lo que aumenta la incógnita sobre si algunos de ellos se quedó con algún recuerdo de Kobe Bryant, un jugador que marcó la historia del baloncesto mundial.

El que tiene bien claro lo que pasó en aquella jornada es Claudio Charquero. "En el básquetbol los intercambios se hacen antes de los partidos. Ahí les dimos un banderín y ellos nos dieron un gorro azul con la estrella. Después del partido fuimos al vestuario donde no hubo intercambios sino que directamente los fuimos a saquear", recuerda a las risas.

"Les ofrecíamos el equipo y la camiseta pero ellos nos dijeron que no porque no daban camisetas, shorts ni nada de ropa. Lo que sí se sacaban y te daban eran los championes porque los usaban por un día. Todos tuvieron gestos muy lindos. A mí me los dio firmados Michael Redd, jugador de Milwaukee Bucks.

"Los primeros que fueron a hablar eran los que sabían inglés. El único que se sacó pocas fotos, con Pica (Mauricio Aguiar), Leandro (García Morales) y Esteban (Batista) pero enseguida se fue para el ómnibus fue LeBron James. Todos los demás se quedaron a sacarse fotos con todos", agregó.

"Pisé el parqué con ese fenómeno y lo voy a recordar con su alegría, algo que siempre admiré además de su juego", dijo Charquero a Referí.

"El primer cuarto se lo ganamos, pero era un partido que sabíamos que no podíamos ganar, era imposible. En un momento pidieron tiempo, hicieron un clic y empezaron a jugar y nos pasaron por arriba. Nos terminaron ganando creo que por 38 puntos". En realidad fue 118-79, por 39). Charquero hizo 4 puntos y Bryant 13.

"Fue un señor dentro y fuera de la cancha. Y siempre con una sonrisa", concluyó Charquero.