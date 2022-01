El escritor chileno Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara 2022

El escritor chileno Cristian Alarcón ganó este jueves el Premio Alfaguara de novela por su obra inédita El tercer paraíso, anunció el jurado tras reunirse en Madrid.

El jurado premió esta novela "ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina", en la que "el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal", señaló en rueda de prensa el presidente del jurado, el escritor español Fernando Aramburu.

El premio está dotado con 175 mil dólares. La ganadora del 2021 había sido la colombiana Pilar Quintana, por su libro Los abismos.

Alarcón nació en Chile en 1970 y también es periodista. La mayor parte de su carrera la ejerció en Argentina, desde donde escribió en medios como Página/12, Gatopardo, Rolling Stone, Soho, Crítica, Clarín.

Entre sus libros más destacados se encuentran Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa. Desde hace diez años el escritor dirige la revista Anfibia, un proyecto periodístico que vincula el mundo de la crónica con la academia.

Justamente, Alarcón estuvo en Uruguay en diciembre del año pasado para presentar el libro Futuro Imperfecto, editado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el primero de la colección Futuro anfibio, que recopila una serie de ensayos que abordan algunas de las grandes preguntas que tanto él como varios de sus colegas no han dejado de plantearse en los últimos tiempos.

El tercer paraíso se publicará en todos los países de habla hispana en el correr del 2022.

(El Observador y agencias)