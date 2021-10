El exponencial crecimiento en la operativa de dinero en Uruguay tras cambio del BCU

Las operaciones del mercado de dinero de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) registraron un fuerte incremento en los últimos meses, tras cumplirse el primer año del cambio de política monetaria llevado adelante por el Banco Central del Uruguay (BCU), que pasó del control de los agregados monetarios (cantidad del dinero) al manejo de la tasa de interés de referencia (precio del dinero). La semana pasada, el BCU elevó un cuarto de punto la tasa de interés, a 5,25%, tras la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom).

Según cifras proporcionadas por Bevsa, el mercado de dinero operó en setiembre US$ 1.823 millones y alcanzó los US$ 16.903 millones en lo que va del año. Esta cifra es tres veces más grande que todo lo operado en 2020 y cuatro veces más grande que en 2019, cuando aún quedan tres meses para finalizar el año.

Bevsa

El pico mensual de operaciones ocurrió en julio de 2021 cuando alcanzó los US$ 2.848 millones operados, lo que significó un incremento de 700% (ocho veces más) en la comparación interanual frente al mismo mes del año anterior, y la cifra mensual más alta desde 2013.

El instrumento más operado en el mercado de dinero fue la Tasa Call Pesos Garantizada, que representó el 95% de las operaciones del mercado de dinero en lo que va de 2021. Este producto es la tasa de interés a la que se prestan dinero los bancos locales a un día de plazo a los efectos de gestionar la liquidez del sistema. Fue creada en 2013 y coexistía con la Tasa Call, que era la más operada.

La operativa de Call Pesos garantizada se basa en un sistema centralizado, donde cada operador garantiza la devolución del préstamo mediante títulos (bono o letra) en el BCU. Estos montos son controlados por Bevsa y visualizados por los operadores, lo que da mayor seguridad, claridad, y transparencia al sistema. Si bien no llega a ser un sistema de contraparte central en el que se está trabajando, sustituye el esquema de líneas de crédito entre cada banco y ha sido un factor clave para que se pudieran operar los montos transados en el último año.

"El cambio de política monetaria y la dinámica que se impuso en el mercado de dinero permitió dar mayor previsibilidad a la tasa y a las variables monetarias, al tiempo que redujo la incertidumbre. Esto contribuyó a que la curva de rendimientos de títulos nacionales en moneda local bajara entre 300 y 400 puntos básicos (3% y 4%) en el último año, y que ese impacto se trasladara al abaratamiento del crédito de los bancos, reduciendo el costo de financiamiento de empresas y personas”, explicó el presidente de Bevsa, Agustin Tafernaberry.

Mercado de valores también crece

Paralelamente, el mercado de valores de Bevsas también experimentó un fuerte incremento. En todo 2020 se operaron US$ 24.830 millones, mientras que en el año cerrado a setiembre de 2021 la cifra llegó a los US$ 26.240 millones, lo que implica que, a falta de un trimestre para cerrar el año, la operativa 2021 es 6% superior a la de 2020.

El instrumento más operado es el certificado de depósitos en pesos y en unidades indexadas (UI), con el 73% de las operaciones en 2021 frente al 57% que representaba en promedio en 2020. Esto se debe en buena medida al crecimiento del uso del Certificado de Depósito garantizado.

A nivel de las operaciones de valores privados, al año cerrado al 30 de setiembre Bevsa acumula operaciones por US$ 413 millones, explicando el 1,6% de la operativa frente al 1% de 2020, pero presentando un 66% de aumento en lo que va de 2021 respecto el monto total operado en todo el 2020, que fue US$ 248 millones. Actualmente el circulante de estos papeles corresponde a más de 50 empresas por más de US$ 3.000 millones

En tanto, nivel de mercado de cambios en lo que va del año se operaron US$ 3.426 millones