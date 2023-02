El expresidente ecuatoriano Lenin Moreno enfrenta cargos por coimas y evasión y lavado de divisas

La Fiscalía General del Estado de Ecuador anunció que formulará acusación contra el expresidente Lenín Moreno y otras 36 personas por los presuntos delitos de cohecho en el caso Sinohydro, antes conocido como caso Papeles INA. Al respecto, la procuradora general Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia y la CNJ fijó la audiencia para el 2 de marzo, a las 08:00 am (hora local).

El miércoles, Salazar recordó que la Fiscalía investiga desde 2019 el caso Papeles INA, que vinculó a Moreno y sus familiares con una sociedad offshore INA Investment y expuso un supuesto esquema de malversación de dinero público, lavado de dinero y evasión de divisas. en cuentas en paraísos fiscales.

La fiscal agregó que la investigación reveló que los involucrados en la estructura criminal recibieron US$ 76 millones en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, monto equivalente a aproximadamente el 4% del valor contratado del proyecto. Señaló también que el contrato se firmó por US$ $1.979 millones, sin embargo, terminó costando más de US$ $2.245 millones.

Salazar agregó que “esas decenas de millones de dólares en sobornos habrían sido entregados por Sinohydro y canalizados a través de terceros utilizando una imagen falsa de servicios de consultoría y representación y pagados a través de regalos, cheques y transferencias”.

Además de Moreno, su esposa, una de sus hijas, así como dos hermanos y dos cuñadas se encuentran entre los investigados en el caso. Además, cinco exfuncionarios y sus familias, nueve empresarios con sus familiares, cinco empresarios chinos y otras cuatro personas con funciones desconocidas están en la lista.

Durante la etapa de investigación se realizaron al menos una decena de solicitudes de cooperación internacional con autoridades de países como Belice, China, Estados Unidos, España, Panamá y Suiza, y se siguió agregando documentación hasta la última semana antes de la presentación fiscal.

Moreno, quien fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021 y vicepresidente entre 2007 y 2013, negó las acusaciones y dijo que los acontecimientos eran una distracción política de los problemas que enfrenta Ecuador.

En un comunicado en Twitter, Moreno se defendió de las acusaciones, alegando que “sorprende la coincidencia de las acciones de la Fiscalía General de la República hoy, mientras Ecuador atraviesa momentos complejos, el correísmo se ha declarado vencedor y la mayor fuerza política del país y en la opinión pública se debaten acusaciones y juicios en curso, poniendo incluso en juego la continuidad de mi sucesor en la presidencia”.

El caso Sinohydro se abrió en marzo de 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó un reportaje de investigación, titulado 'El laberinto offshore del círculo presidencial', junto a algunos chats y correos filtrados, involucrando a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales. y una lujosa propiedad en Alicante, España, en una aparente triangulación de INA Investments.

En el informe se revelaron una serie de vínculos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa, establecida en Panamá en 2019 por su hermano Edwin Moreno. Se presume que el nombre de la empresa es un acrónimo de los nombres de las tres hijas de Moreno: Irina, Carina y Cristina. El informe condujo a una investigación inicial por parte de la Oficina del Fiscal General sobre presuntos sobornos cobrados por Moreno cuando fue vicepresidente de Ecuador de 2007 a 2013 sirviendo bajo el presidente Rafael Correa.

Tras el anuncio de Salazar, el expresidente Correa y su partido Movimiento Revolución Ciudadana (RC) expresaron su descontento por la demora en tomar acciones.

“¡Esto es abrumador! Moreno, en su cuenta secreta INA Investment, abierta por su hermano y que lleva el nombre de sus hijas, recibió millones de Xavier Macias, operador de Moreno y cabildero de Sinohydro. En nuestro gobierno no se requerían intermediarios, ellos lo saben Es pura corrupción de Moreno”, tuiteó Correa.

Por su parte, el partido de Correa dijo en un comunicado que “la justicia que tarda demasiado no es justicia” y debido a la tardanza acusó a la fiscalía de “encubrimiento” del expresidente mientras, mientras “emprendía la más tenaz y rastrera persecución del correísmo”.

A pesar de las condenas y acusaciones en su contra, Correa aún mantiene un fuerte apoyo popular en el país, en gran parte por sus políticas de bienestar social y el crecimiento de la economía ecuatoriana durante los diez años de su mandato.

En las recientes elecciones locales de Ecuador, la RC obtuvo una victoria resonante, lo que significa la continuidad del apoyo al correísmo en el país.