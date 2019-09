El FA considera “posible” bajar el déficit entre 1% y 1,5% del PIB en cinco años

El deterioro de las cuentas públicas es un tema que está en la campaña y con el que la oposición golpea a la gestión de los gobiernos del Frente Amplio.

El segundo gobierno de Tabaré Vázquez inició el período con un déficit fiscal del 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB). El objetivo del equipo económico fue en principio llevar el indicador a 2,5% pero sin embargo la tendencia del rojo de los fondos públicos fue al alza durante lo que va de la administración. La evolución del déficit fiscal llegó en julio de este año a 4,9% del PIB y alcanzó así su registro más alto de los últimos 30 años.

Mientras los cruces entre los candidatos son cada vez más frecuentes, el equipo del oficialista Daniel Martínez hace números sobre un asunto por momentos complejo, de bajar a tierra pero que afecta la vida cotidiana y gana espacio en los discursos de campaña.

En la proyección económica de un eventual gobierno, los asesores del candidato frenteamplista consideran posible “hacer un aterrizaje suave” del déficit fiscal en el entorno de entre 1% y 1,5% del PIB “a lo largo del período”, según dijo este sábado en un comité de base del barrio Malvín uno de los referentes económicos del candidato Daniel Martínez, el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. En la charla también estuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.

Según uno de los líderes del equipo económico, ese “aterrizaje” sería mediante la no asignación en el presupuesto de recursos generados a partir de un proyectado crecimiento y mediante “corregir algunas ineficiencias del gasto”.

El gobierno parte de una discusión metodológica sobre que el déficit actual es de 4% porque considera –a diferencia de otros técnicos–que hay una parte del indicador que se genera por las intervenciones del Banco Central para mantener el tipo de cambio. Ese efecto se considera en el entorno del 1% del PIB.

El subsecretario de Economía explicó el tema, que genera debate entre especialistas, y luego fijó los objetivos para una eventual nueva administración. “¿La pregunta es a cuanto hay que llevar eso? Nosotros creemos que es posible, sin hacer un recorte salvaje, no destinando todos los recursos que genera el crecimiento al nuevo presupuesto, hacer un aterrizaje de un punto, un punto y algo a lo largo del periodo, para tener un déficit fiscal del 2,5%, 3% en el corto plazo. Con una asignación presupuestal que no sea peso a peso con lo que se genere y con transversalidad en el estado corregir algunas ineficiencias de gasto”, agregó.

El contador dijo que eso permitirá atender el déficit del sector público en el corto plazo pero señaló que a mediano y largo plazo se deberá realizar una anunciada reforma del sistema previsional. El integrante del gobierno dijo que “una reforma estructural de largo plazo de la fiscalidad del Uruguay tiene que ver con la seguridad social”.

Al hablar de los cambios en el sistema jubilatorio, Ferreri dijo que deberá volver a discutirse la reforma de la llamada caja militar. El subsecretario de Economía cuestionó a la oposición por no votarla en este período pero también criticó las modificaciones que hizo la bancada oficialista al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

“Ojalá que en esa estén todos los votos del Frente Amplio, que no estuvieron todos, para la final y porque lo que mandó el Poder Ejecutivo no es lo que se votó, porque tampoco estaba todos los votos del Frente Amplio. Esto también hay que decirlo. Y ojalá también estén los de la oposición porque cuando hablan de los celulares del Estado, que conceptualmente puede estar bárbaro pero no mueve la aguja, no votaron la reforma de la caja militar”, dijo Ferreri.