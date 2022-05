El FA quiere llevar Rendición de Cuentas "a las calles" para mostrar que el modelo del gobierno "fracasó"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este martes que el partido realizará "70 cabildos simultáneos" en todo el país el 18 de junio para "sacar la Rendición de Cuentas del Parlamento y ubicarla en las calles de la ciudad".

El presidente de la coalición de izquierda aseguró que el Frente recorrerá el país para mostrar a la ciudadanía por qué los integrantes del actual gobierno "no estaban preparados", y que hay "un modelo que fracasó". Los parlamentarios frentistas tendrán 48 reuniones en el correr de esta semana con diferentes organizaciones sociales, para "conocer sus opiniones" con el fin de "transformar la realidad nacional", sostuvo Pereira.

Entre las políticas fallidas, Pereira consideró que "bajaron US$ 80 millones" del presupuesto educativo, no mudaron el edificio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a Casavalle, y que "dijeron que no iban a bajar ni salarios ni jubilaciones, y bajaron por dos años consecutivos".

Rendición cero: "Un escalofrío"

Para la recorrida nacional del 18 de junio, la dirección del Frente Amplio marcó cinco temas prioritarios: "Educación, salud, vivienda, políticas sociales y seguridad", indicó Pereira.

"Cuando escuchamos que la propuesta del gobierno era Rendición de Cuentas cero, la verdad que nos vino un escalofrío, porque la situación que están padeciendo decenas de miles de uruguayos es angustiante", lamentó el dirigente frenteamplista.

Según Pereira, la intención del Frente Amplio, minoritario en el Parlamento, en la Rendición de Cuentas será la de fortalecer el presupuesto en "áreas trascendentes" para el futuro, como la ciencia y la tecnología, la inversión educativa y la recuperación de los salarios.