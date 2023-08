El famoso argentino al que confunden con Cavani: "Me encanta que le vaya bien porque sino me putearían en la calle"

"Mirá que no soy", le dijo el modelo y actor Christian Sancho a alguien que minutos antes de llegar a Pachu Stream Master, el programa que conduce el humorista José "Pachu" María Peña en Luzu TV, lo confundió con Edinson Cavani.

La llegada del futbolista uruguayo al plantel de Boca Juniors generó furor entre los hinchas del equipo xeneize y Sancho, que despegó su carrera como actor en el 2000 gracias a su participación en la telenovela Los buscas de siempre con Pablo Echarri y Nancy Dupláa, está siendo salpicado de esa euforia por su parecido físico con el jugador.

"No sabés la cantidad de fotos que me saqué. Hay fotos que ya me saco directamente. No se las niego, que se lleven la ilusión”, contó el actor de 48 años.

“El otro día en una cochera me paran y me dicen: 'mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir'. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacatela”, recordó.

Instagram @chrissanchook

El actor, confeso hincha de Newell’s, se alegró por el buen recibimiento que tuvo Cavani por parte de la hinchada.

“Tendría que encontrarme con él. A mí me parece un crack. Y obviamente me encanta que le vaya bien porque sino me re contra putearían a mí en la calle. Imagínate si no la mete, voy a ser el culpable yo”, comentó.