El frenazo chino le pasó factura a las exportaciones y caen 6% en octubre

Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluyendo zonas francas alcanzaron— los U$S 842 millones en octubre y cayeron 6% respecto a igual mes del año pasado. Se trata de la primera caída en la comparación interanual en lo que va de 2022, previo estancamiento en setiembre, según informó Uruguay XXI.

En el acumulado enero-octubre, las exportaciones de bienes totalizan US$ 11.262 millones y registran una expansión del 27% en la comparación con 2021, un año récord para el comercio exterior de bienes de Uruguay. De hecho, Uruguay ya estará superando en noviembre el máximo de US$ 11.549 millones que se colocaron durante todo el año pasado.

La reducción de las ventas al exterior de octubre se explicó principalmente por las menores ventas de carne bovina, en un contexto de fuerte desaceleración en los precios y volúmenes de venta de carne vacuna al mercado de China. El principal destino para ese bien de Uruguay ha sufrido las consecuencias de la política anticovid el gobierno chino y, además, enfrentó un explosivo aumento en las exportaciones de carne vacuna de Brasil a ese mercado durante el último trimestre, factor que jugó en contra para los exportadores uruguayos.

Así, las exportaciones de carne bovina de Uruguay continuaron cayendo por cuarto mes consecutivo en octubre y totalizaron en U$S 186 millones, 28% por debajo de su valor interanual. En tanto, el volumen comercializado en octubre bajó 27% en la comparación interanual.

Esto se explicó, en gran parte, por un descenso de las exportaciones hacia China. El país asiático compró el 56% del total exportado de carne bovina en octubre, pero redujo sus compras 43% respecto a octubre 2021. Por el contrario Estados Unidos, registró un aumento del 55% interanual, al comercializarse US$ 29 millones en octubre.

La Unión Europea también aumentó sus compras de carne bovina en 5%. En el acumulado anual, el valor exportado de carne bovina es de US$ 2.204, lo que hasta este mes presenta un aumento de 14% en comparación con lo exportado en el año pasado.

También bajó la madera y la celulosa

Las exportaciones de madera mostraron una reducción de 9% en octubre, debido exclusivamente a una caída de los volúmenes exportados. China e India, dos de los principales compradores en 2021, redujeron sus compras 87% y 43% respectivamente en comparación con octubre.

En tanto, las exportaciones de celulosa no lograron superar a las de octubre de 2021. Las ventas del mes totalizaron U$S 117 millones, 4% por debajo de su valor interanual. El acumulado hasta la fecha es de US$ 1.438 millones, 17% más que lo exportado el año pasado, según Uruguay XXI.

Suben plásticos, lácteos y vehículos

Las exportaciones de plásticos totalizaron U$S 28 millones en octubre y aumentaron 19% en términos interanuales. Brasil y Argentina, que absorbieron casi el 90% del total exportado, aumentaron sus compras 23% y 4% respectivamente. En tanto, los productos lácteos tuvieron un crecimiento interanual de 16%. Del total exportado (US$ 74 millones), 47% fue vendido a Brasil, 12% a Argelia, 7% a Rusia, 5% a China y el 29% restante a otros destinos. La variación acumulada anual hasta octubre de 2022 es de 24%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Uruguay XXI

Por su lado, las exportaciones de vehículos experimentaron un crecimiento fuerte respecto al año pasado. En comparación con octubre de 2021 las exportaciones de este producto aumentaron 162%, totalizando en U$S 43 millones. Esto se debió a un incremento de las exportaciones hacia Brasil y Argentina. Las exportaciones a Brasil aumentaron U$S 17 millones, pero el mayor crecimiento interanual lo tuvo Argentina al ampliar el total adquirido de US$ 2 millones a US$ 13 millones. En el acumulado enero-octubre de 2022, las ventas de vehículos ascendieron a U$S 346 millones superando su valor de enero-octubre de 2021 de U$S 124 millones.

Las colocaciones de arroz, en tanto, sumaron US$ 45 millones y crecieron 46% respecto a igual mes del año pasado.

Brasil se mantuvo como el primer mercado

En cuanto a los destinos de los bienes uruguayos, Brasil mantuvo su primer puesto en el ranking (posición que recuperó el mes pasado). Las exportaciones al país vecino totalizaron U$S 176 millones, 46% más que en octubre de 2021. Los cuatro principales productos vendidos en este mercado presentaron crecimientos interanuales. Las ventas de lácteos, que representaron el 20% del total, triplicaron su valor. Las exportaciones de vehículos, que representaron el 17%, crecieron 124%. Las ventas de malta, cuya participación en el total fue 17%, aumentaron 31%. Las exportaciones de plásticos crecieron 23% (13% del total exportado).

China permaneció en el segundo lugar del ranking. Este destino adquirió productos uruguayos por U$S 138 millones, 47% por debajo de lo registrado en octubre de 2021. La carne bovina y los subproductos cárnicos, que representaron 75% y 10% del total exportado el mes pasado, decrecieron 43% y 45% respectivamente. Por otro lado, los lácteos, cuya participación fue de 3%, cayeron 70%.

En tanto, la Unión Europea fue el tercer destino de exportación en octubre. Las colocaciones al bloque alcanzaron U$S 73 millones, 30% por encima del valor registrado en octubre del año pasado, según Uruguay XXI.