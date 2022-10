Las exportaciones de bienes se estancaron en setiembre por menores ventas de carne

Las ventas al exterior tuvieron una mínima caída en setiembre. El freno se fundamentó en menores ventas de carne vacuna a China. Igualmente, en el acumulado del año, las exportaciones mantienen su dinamismo y crecen más de 30%.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones en setiembre, incluyendo las zonas francas, fueron por US$ 1.036 millones. Eso significó una reducción mínima de 0,2% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2022, las exportaciones de bienes (incluyendo zonas francas) crecieron casi 31%, totalizando US$ 10.423 millones.

Las exportaciones de carne vacuna bajaron por tercer mes consecutivo en setiembre. Fueron por US$ 199 millones, con una baja interanual de 23%. El instituto explicó que China, que representa el 57% del total exportado, redujo las compras en 34%, respecto al año anterior.

En tanto, las exportaciones de madera mostraron una reducción de 19%. Tres de los principales compradores, China, Estados Unidos e India (con participaciones de 20%, 16% y 12%, respectivamente) redujeron sus compras entre 42% y 53% el pasado mes.

Las exportaciones de celulosa también registraron descenso respecto al valor de setiembre de 2021. Las ventas del mes totalizaron U$S 203 millones, 6% por debajo de su valor interanual.

Por otro lado, los productos lácteos, que registraron la mayor incidencia positiva en setiembre, tuvieron un crecimiento interanual de 34%. Del total exportado (U$S 102 millones), 51% fue vendido a Brasil, 11% a Argelia, 6% a China, 5% a Rusia y el restante 27% a otros destinos, según Uruguay XXI.

La soja fue el segundo de mayor incidencia. En comparación con setiembre 2021, las exportaciones de este producto crecieron 50% totalizando U$S 68 millones.

Uruguay XXI

Brasil desplazó a China

En cuanto a los destinos, Brasil recuperó su primer lugar en el ranking (posición que había perdido en 2013 con China). Del total exportado, representa el 17%, lo que equivale a U$S 162 millones. Los lácteos son el 32% del total, seguidos por los vehículos 12%, la malta y los plásticos 10% cada uno, según Uruguay XXI.

Uruguay XXI

China ocupó el segundo lugar del ranking. La devaluación del yuan de casi 8% en menos de un año, ha sido determinante en el descenso de la demanda del principal socio comercial de Uruguay. El gigante asiático adquirió en setiembre 2022 productos uruguayos por U$S 157 millones, 46% menos que en setiembre de 2021, según el informe oficial.

La Unión Europea (UE) se posicionó como el tercer destino las exportaciones con el 9% de las exportaciones totales. La carne vacuna redujo sus compras de US$ 32 millones a US$ 22 millones en la comparación interanual, aunque igualmente fue el producto más vendido. El segundo producto fue la malta.

Estados Unidos fue el cuarto destino y Argentina se ubicó en el quinto lugar.

Acumulado

Entre enero y setiembre, las ventas externas alcanzaron US$ 10.423, con una suba de 31% en la comparación interanual. El principal producto de exportación fue la carne vacuna con US$ 2.024 millones y un aumento de 20%.

La soja fue el segundo con US$ 1.921 y un aumento de 123%. La madera se ubicó en el tercer lugar con US$ US$ 893 y un incremento de 6%.

En el acumulado de los nueve meses, China se mantuvo como el principal comparador de mercadería uruguaya con US$ 2.214 millones y un aumento interanual de 13%. Los tres principales producto fueron la carne vacuna (US$ 1.201 millones y suba de 23%), la soja (US$ 503 y aumento de 80%) y los subproductos cárnicos (US$ 161 millones y alza de 7%).

El segundo destino fue Brasil, con compras por US$ 1.332 millones y crecimiento de 4%. Los tres principales rubros fueron vehículos, plásticos y productos lácteos. En el primer caso las exportaciones fueron por US$ 230 millones y aumento de 125%; en el segundo por US$ 164 millones (24% más) y en el tercero por US$ 164 millones (42% más).

La zona franja de Nueva Palmira se ubicó en tercer lugar. Las mayores exportaciones fueron de soja, trigo y cebada por US$ 929 millones.

En cuarto y quinto lugar, estuvieron Argentina (con US$ 886 millones) y Estados Unidos (US$ 532 millones).